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【螞蟻IPO】井賢棟宣布螞蟻區塊鏈升級為「螞蟻鏈」　日活逾1億次

即市財經 16:07 2020/07/23

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井賢棟：螞蟻鏈日活逾1億次。

螞蟻集團董事長井賢棟宣布，螞蟻區塊鏈正式升級為「螞蟻鏈」，並分享螞蟻鏈取得的成績。在技​​術上，螞蟻鏈連續4年，每年全球專利申請數保持首位；在應用上，螞蟻鏈已經助力解決50多個實際場景的信任問題；在商業上，目前每日「上鏈量」超過1億次。

每日上鏈量相當於在區塊鏈領域的每日活躍量

井賢棟指出，螞蟻鏈將秉持螞蟻集團16年來以科技解決信任問題的初心，重構數字經濟的信任體系，讓區塊鏈像移動支付一樣改變生產和生活。

他介紹，從2004年支付寶誕生伊始，螞蟻就致力於解決信任這個制約數字經濟快速發展的關鍵痛點問題；2010年，隨着螞蟻小貸、花唄、芝麻信用等產品誕生，螞蟻開始探索利用數據技術，讓信用成為一種財富，推動每個小企業和每個消費者無差別獲得普惠金融服務；2015年，螞蟻集團投身區塊鏈，相信區塊鏈可以重構數位時代的信任體系。

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