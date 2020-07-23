美元下滑弱勢不改　中美磨擦一觸即發

美元持續走弱，離3月份的低位94.65只有一步之遙。另一邊廂，歐洲領袖在7,500億歐元的復興基金達成歷史性協議，為歐元區的財政政策融合及未來共同債務承擔奠下基礎，歐元突破1.15關鍵阻力後展開單邊升浪。環球股市持續造好，美股已經重返2月中以來的高位。商品貨幣揚升，金價亦氣勢如虹，年內挑戰2011年創下的歷史高位每盎司1921美元指日可待。

離岸人民幣亦一度挑戰3月份的高位，然而美國突然下令中國關閉駐休斯敦領事館，殺市場一個措手不及，市場憂慮中美緊張關係再度升溫，人民幣隨即跌回7算以上。筆者認為，有關事件值得關注，特朗普政府內對華的鷹派可能已經全面抬頭並主導形勢。另外，現時特朗普在疫情及大型示威的處理上飽受抨擊，連任選情不利，可能逼使特朗普對中國採取更為激烈的措施。事實上，美國在南中國海事務上的立場已經出現轉向，加上中美在香港事務上的角力持續升級。儘管中美貿易協議仍然持不變，形成中美新冷戰的風險正在升溫。離美國大選尚有數月，中美緊張關係帶來的有關風險不可不察。