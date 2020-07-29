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【新股IPO】本地第二大模板服務智勤控股明起招股 一手入場費2586元

即市財經 19:09 2020/07/29

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公司集資所得將用作公司項目的預付資金需要、擴充人力及作一般營運資金。

本地模板承造商智勤控股 （新上市編號：09913） 計劃發行2.5億股股，集資最多1.6億元，招股價介乎0.52元至0.64元，一手（4000股）入場費約2586元，公司將於明日（30日）起至8月4日（下周二）招股，預期8月14日上市，豐盛融資為獨家保薦人。

集團業務主要提供模板服務，包括現場主要採用木材及夾板構建的傳統模板及預製鋁及鋼模組建成的預製模板。

集團最大客戶為協興集團，其集團為新創建 （00659） 的全資附屬公司。截至今年3月底止，集團全年純利按年跌4.7%至3960萬元；收入按年增30.6%至6.9億元。

據招股書初步顯示，截至今年3月底止，5大行內企業佔香港整個模板服務市場約41.2%，貢獻約26億元的收益。集團於2020財政年度按收益計佔約11%市場份額，在香港的模板服務市場躋身第二位。

截至今年4月1日，集團目前有5個新獲授項目尚未展開，料合約總額為5.75億元。該等項目分別為赤鱲角航天城、商業區、客運大樓及啟德商業購物商場、體育館作傳統模板工程。

公司集資所得將用作公司項目的預付資金需要、擴充人力及作一般營運資金。

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