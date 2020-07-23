【紅軍奪冠】利物浦歷史性奪冠 渣打送紅軍簽名球衣 點樣將球衣攞番屋企?

英格蘭超級足球聯賽今季最後一個主場賽事於今早凌晨舉行，「紅軍」利物浦以5比3擊敗車路士，是次為紅軍自1990年之後，相隔30年再奪頂級聯賽冠軍，他們亦於英超成立之後首嘗聯賽冠軍滋味。

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▲ 利物浦歷史性奪得2019/20年度英超聯賽冠軍



利物浦歷史性奪得2019/20年度英超聯賽冠軍，作為利物浦的官方主要合作夥伴渣打銀行立即「賀一賀」。由即日起至7月25號下午3點，一眾利物浦球迷只要於渣打香港的Facebook專頁留下恭賀紅軍奪冠的說話，就可以參加抽獎，有機會得到由領隊高普，及一眾球星簽名的利物浦2019/20賽季主場球衣及2019/20賽季冠軍版球衣。

▲ 一眾球星簽名的利物浦2019/20賽季主場球衣

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一個球星簽名難求，一隊的簽名球衣更加可遇不可求，想贏得球衣，可在以下連結留言，就有機會將球衣帶返家。



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