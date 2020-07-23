  • 34°C
香港時間 : 2020723日 (四) 17:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【紅軍奪冠】利物浦歷史性奪冠 渣打送紅軍簽名球衣 點樣將球衣攞番屋企?

理財智慧 16:38 2020/07/23

分享：

英格蘭超級足球聯賽今季最後一個主場賽事於今早凌晨舉行，「紅軍」利物浦以5比3擊敗車路士，是次為紅軍自1990年之後，相隔30年再奪頂級聯賽冠軍，他們亦於英超成立之後首嘗聯賽冠軍滋味。

【著數優惠】Starbucks推8折晚餐外賣優惠 買禮券套裝以優惠價享手調飲品

利物浦歷史性奪得2019/20年度英超聯賽冠軍


利物浦歷史性奪得2019/20年度英超聯賽冠軍，作為利物浦的官方主要合作夥伴渣打銀行立即「賀一賀」。由即日起至7月25號下午3點，一眾利物浦球迷只要於渣打香港的Facebook專頁留下恭賀紅軍奪冠的說話，就可以參加抽獎，有機會得到由領隊高普，及一眾球星簽名的利物浦2019/20賽季主場球衣及2019/20賽季冠軍版球衣。

一眾球星簽名的利物浦2019/20賽季主場球衣

【市民請留意】疫情升級銀行調整服務 恒生滙豐縮分行營業時間


一個球星簽名難求，一隊的簽名球衣更加可遇不可求，想贏得球衣，可在以下連結留言，就有機會將球衣帶返家。


渣打香港的Facebook專頁:
https://bit.ly/2WM6lDB

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 陳詠妍

個人銀行 英超 車路士 利物浦 香港 銀行

上一篇文章

【新股IPO】君樂寶乳業擬來港上市 集資7億美元

下一篇文章

收緊跨境司機檢測條件 持72小時內核酸陰性證明方可過境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股樓專欄】利率如何影響樓價
【股樓專欄】利率如何影響樓價
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬