【疫市營商】余仁生、鴻福堂與香港寬頻　展開策略合作應對逆境

▲ 余仁生、鴻福堂及香港寬頻宣布三方將展開策略合作。

余仁生、鴻福堂及香港寬頻宣布三方將展開策略合作，利用三方的資源及優勢，於逆境中發揮互助互補的協同效益，並進一步加強三方的業務發展。

余仁生與鴻福堂擬推聯乘產品

是次合作的框架包括善用三方的分店網絡，增加銷售渠道，藉此拓展三方客戶市場。例如，余仁生與鴻福堂正研究推出品牌聯乘產品，亦即將於雙方的指定分店設置產品專櫃；香港寬頻將為余仁生店舖提供高速光纖寬頻服務等電訊服務及科技方案；而余仁生將以產品禮券支付部分的電訊科技服務費用等。

此外，三方各自的會員及客戶優惠，將陸續推廣至其餘兩方的會員及客戶，讓客戶共享更多元化的折扣及產品優惠。三方也會把其員工優惠擴展予其餘兩方的員工。各項優惠及詳情預計將於7月底起陸續推出。

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跨品牌合作及資源共享 疫下更顯重要

鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富表示，跨品牌的合作及資源共享在這個困難時期更顯重要，且拓展步伐必須更快。繼早前與香港寬頻達成策略性合作，鴻福堂欣然與百年品牌余仁生展開長期合作及資源共享，深化雙方的產品及客戶群，尤其是鞏固保健市場的領導地位，為雙方品牌達至最大效益。

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，繼早前成為鴻福堂的主要電訊及科技方案供應商，是次與余仁生的合作，再次展現其「資源互換」計劃的靈活彈性。

余仁生（香港）有限公司董事總經理潘正棋表示，夥拍鴻福堂和香港寬頻，實踐三方優勢，能拉闊中藥保健品的銷售網絡，給更多顧客提供便利、全面的養生保健方案。

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責任編輯：蘇穎琪