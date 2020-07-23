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【經濟起動】「大灣區營商景氣指數」公布　料第三季經營有改善惟香港不及其他城市？

商業 15:54 2020/07/23

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渣打銀行與香港貿易發展局公佈首份「大灣區營商景氣指數」，預期第三季經營將會有明顯改善。（資料圖片）

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，市場觀望何時邁向復甦。渣打銀行與香港貿易發展局公佈首份「大灣區營商景氣指數」，發現大灣區企業普遍預期第三季的經營將會有明顯改善。

「渣打大灣區營商景氣指數」訪問約1000間大灣區企業，分為「經營指數」及「信用指數」兩個主要數據，針對粵港澳大灣區營商景氣的前瞻性季度調查。經營指數於第二季錄得37，預期第三季將升至47。渣打大中華區高級經濟師劉健恆指出，數字反映第三季雖仍有輕微收縮壓力，但已接近50分界線的擴張水平。

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於經營指數的細項當中，預計新定單範疇改善幅度顯著；由第二季的29.4，料漲至第三季50.2。劉補充，據受訪企業的回覆分析，新定單主要是由內需帶動。同時，他相信在11月美國大選前，中美關係仍會趨向緊張，而定單則會繼續由內需帶動。

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香港情況落後其他城市？

就個別城市的「經營指數」及「信用指數」而言，全部均預期第三季將會上升。不過，香港的好轉幅度則不及其他城市顯著；其他城市料第三季的經營指數均在40以上，而香港則僅得35.4。

劉健恆認為，受中美摩擦等因素影響，香港自去年上半年已步入技術性經濟衰退，短期內亦有不少挑戰：疫情尚未受控，限聚令亦會窒礙經濟復甦。他續指，大灣區其他城市大部分於第一季處於低谷，而香港則在第二季，故復甦步伐亦自然有差異。

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香港貿發局研究總監關家明亦強調，此調查非用於區分個別城市、行業之間的經營差異；難以就此項數據證明香港經濟較其他城市悲觀。

記者：葉泳珊

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