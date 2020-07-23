渣打調查：本季營商景氣料優於上季 惟香港經濟難急彈

▲ 調查顯示，受訪者對第三季情況更樂觀，惟香港仍面臨多項不確定因素。

渣打香港及香港貿發局發表「渣打大灣區營商景氣指數」，調查反映受訪者對第三季情況更樂觀。渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，預期香港經濟於第二季應該已見底，但第三季仍面對不少負面因素，例如中美關係緊張、疫情控制遜於其他受訪城市、社會狀況不明朗等，料香港經濟難急速反彈。他又預期，香港失業率或要到7%才見頂，離現水平仍有一段距離，

調查每季會訪問不少於1,000家來自大灣區11個城市、5個主要行業的企業。調查目標為瞭解大灣區11個城市的企業對當前經營環境的信心， 以及對來季營商環境的展望。指數若高於50，顯示態度樂觀；若低於50，則顯示態度悲觀。

調查中的經營指數及信用指數於第二季分別為37及45.3，但受訪者對第三季情況會更感樂觀，經營指數及信用指數分別升至47及50.4。其中，新出口訂單復甦較其他新訂單慢，反映受訪者預期出口有改善，但非主要原因。產能利用率方面，大部受訪者已有九成員工復工，但有超過一半受訪者的新訂單及產能利用率不足七成。

劉健恆指，人行採寬鬆貨幣政策，市場流動性高，有助支持企業信貨，而調查亦顯示銀行借貸意願高，對企業而言皆為利好。隨著貨幣政策預期繼續寬鬆，對可改善企業現金流。

以城市計，各城市的受訪者皆預期第三季的情況會優於第二季，其中香港的經營指數由30.3提高至35.4，而信用指數則由40.8改善至43.1，惟相信起其他受訪城市，香港改善幅度較輕微。

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