【定期存款】兩大行齊減港元定存息 發鈔行1年存息最高0.75厘

雖然一個月港元拆息終止9連跌，今天（7月23日）微升至0.26厘，港滙亦轉弱；但東亞 （00023） 仍照減港元定期存款息率，當中138天更兩連減，累削0.03厘，至0.82厘。連同昨天（22日）另一大行、渣打也全面減息，專家以大行齊齊劈息，料中小行再跟減。

渣打昨把3個月及半年期齊削0.2厘，目前的新息率呈倒掛，即短期息率高於長息，如3個月現報0.6厘，半年期低見0.55厘。至於一年息降幅較少，調低0.1厘後，新報0.55厘，跟半年息看齊。渣打於7月份已第3度下調存息，剛於7月8日把1厘息下架，及至上周四（16日）又再出手削息，令存息低處未算低。

龍頭滙豐於本周一（20日）全綫砍息，中銀香港更於上周六（18日）率先再減。經新一輪降息浪，單比併3間發鈔行，當前因中銀因沒減長息，一年存息以0.75厘居首，跑贏滙豐的0.7厘；及渣打0.55厘。

半年期方面，中銀及滙豐雙雙以0.75厘，抛離渣打的0.55厘。3個月期，中銀也稱冠發鈔行，為0.8厘，超前滙豐的0.75厘，以及渣打的0.6厘。

那邊廂，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。原本稱冠大半年的工銀亞洲4.2厘，因而滑落至季軍。

另外，政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，但各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪