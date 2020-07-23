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【新冠肺炎】加州超越紐約州 成美國疫情最嚴重州份

環球政經 15:15 2020/07/23

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美國約翰霍普金斯大學對新冠肺炎研究數字顯示，美國加州的確診個案超越紐約州，成為全美疫情最嚴重州份，而全球確診病例第二名的巴西，確診人數再創單日新高。

數據顯示，全球現時超過1510萬人確診新型肺炎，超過62萬人死亡。其中最多確診及死亡個案的美國，加州確診人數首超越紐約州，累計超過42萬人確診，成為全美疫情最嚴重州份。死亡病例仍然是紐約州最多，累計超過32000人死亡。

全球確診病例排第二位的巴西，確診數字再創單日新高，單日新增近68000人，總統博爾索納羅對病毒檢測仍然呈陽性。澳洲維多利亞州，單日新增403人確診，再多5人死亡，正實施「封城」的第二大城市墨爾本開始強制執行戴口罩令，違例人士可能會被判罰200澳元。

相關閱讀：【新冠疫苗】研發取得「良好進展」 但世衞料明年初始有疫苗

哈佛大學醫學院及公共衞生學院前教授哈茲爾廷指，要有效控制疫情，需要利用疫苗配合治療藥物。他又建議在較嚴重地區禁止大型聚會和活動，關閉酒吧及年輕人在晩間聚集的其他場所。他指有效的疫苗最快還要等多6個月才面世，警告不要低估冠狀病毒的威力。

 

 

 

撰文 : 國際組

新冠肺炎 冠狀病毒 治療 疫情 美國 紐約州

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