【新冠疫情】聯合國倡富國磅水 助發展中國家派錢抗疫

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被指借疫苗植入追蹤裝置 蓋茨大斥陰謀論
面對新型冠狀病毒疫情，一眾西方發達國家尚且焦頭爛額，缺乏財力的發展中國家，更難有效應對。聯合國發表報告，建議富國伸出緩手，助發展中國家派錢，讓最極端貧窮的人，可暫時留家避疫。
聯合國開發計劃署報告提出，可向132個發展中國家中的27億最貧困人口派錢，為期半年，每月花費1990億美元。相關資金可透過不同方式提供，如由二十國集團（G20）寬免發展中國家債務，或提供能源補貼。
計劃規模為2020年應對疫情總開支的12%，或相當於發展中國家今年需償還外債的3分之1，報告強調，這在發達國家能力範圍內（within reach）。聯合國稱，發展中國家迫切需要幫助，因當地90%工人不能在家工作。
報告指，在史無前例的時刻，需要史無前例的社會及經濟措施（Unprecedented times call for unprecedented social and economic measures），臨時基本收入讓受封鎖措施影響的人在經濟上有一綫生機，為地區經濟注入資金，保住小企業，並阻止疫情蔓延。
事實上，有非洲低收入國家已開始派錢，西非國家多哥（Togo）就花費1950萬美元，向約12%民眾發放每月援助，受惠的主要是從事非正式工作的婦女。
責任編輯：文青青
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