  • 35°C
香港時間 : 2020723日 (四) 16:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫情】聯合國倡富國「磅水」 助發展中國家派錢抗疫

環球社會熱點 15:35 2020/07/23

分享：

【新冠疫情】聯合國倡富國磅水 助發展中國家派錢抗疫

面對新型冠狀病毒疫情，一眾西方發達國家尚且焦頭爛額，缺乏財力的發展中國家，更難有效應對。聯合國發表報告，建議富國伸出緩手，助發展中國家派錢，讓最極端貧窮的人，可暫時留家避疫。

【澳洲疫情】墨爾本所在維州 民眾檢測停工獲1700元

【美國疫情】特朗普心急復課 稱放心送兒孫秋天返學校

聯合國開發計劃署報告提出，可向132個發展中國家中的27億最貧困人口派錢，為期半年，每月花費1990億美元。相關資金可透過不同方式提供，如由二十國集團（G20）寬免發展中國家債務，或提供能源補貼。

計劃規模為2020年應對疫情總開支的12%，或相當於發展中國家今年需償還外債的3分之1，報告強調，這在發達國家能力範圍內（within reach）。聯合國稱，發展中國家迫切需要幫助，因當地90%工人不能在家工作。

【強制戴口罩】特朗普不戴口罩涉違規 華盛頓市政府照調查

【新冠疫苗】如何公平分配？專家：成立另一個世衛

報告指，在史無前例的時刻，需要史無前例的社會及經濟措施（Unprecedented times call for unprecedented social and economic measures），臨時基本收入讓受封鎖措施影響的人在經濟上有一綫生機，為地區經濟注入資金，保住小企業，並阻止疫情蔓延。

事實上，有非洲低收入國家已開始派錢，西非國家多哥（Togo）就花費1950萬美元，向約12%民眾發放每月援助，受惠的主要是從事非正式工作的婦女。

【強制戴口罩】英美澳多地早立例 惟專家指難執行

【新冠藥物】英藥廠舊藥新用取奇效 有望成救命藥？

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

疫情 傳染病 在家工作 非洲 多哥 冠狀病毒 聯合國 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月23日 時間16:00）

下一篇文章

被指借疫苗植入追蹤裝置 蓋茨大斥陰謀論
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】申請等至少3個月？英護照署積壓40萬宗申請
【BNO】申請等至少3個月？英護照署積壓40萬宗申請
【新冠疫苖】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再
【新冠疫苖】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再
【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住
【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住
新型冠狀肺炎全球疫情（07月23日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月23日 時間16:00）
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
北韓千萬人民無飯食 金正恩：食水龜充飢
北韓千萬人民無飯食 金正恩：食水龜充飢