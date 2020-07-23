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【疫市營商】疫下商機　催生網購格價平台

科技 17:30 2020/07/23

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本地初創Decodes創辦人許慶仲看準電子商務的發展商機，於去年推出網購格價平台。（李寶如攝）

新冠肺炎疫情期間，各行各業面臨「疫」市挑戰，惟電商業務在疫情下迎來商機。本地初創推出網購格價平台「Comparee」，疫情期間用戶人數及交易量大增，公司營業額更增長了7成。

疫情推動消費者網購，現時不少企業亦加速發展網銷。Decodes創辦人許慶仲留意到，現時愈來愈多亞洲消費者，喜愛購買外國的優質產品。該公司推出網購格價平台，透過API（應用程式介面）及大數據等技術，為本地消費者提供數以千萬件外國商品，並可即時進行全球格價及購物。

每筆交易　平台收取賣方佣金

目前平台與全球共15,000間電商合作，並成功吸引亞馬遜、樂天、eBay等外國大型電商網站，開放API（應用程式介面）提供商品數據。許慶仲指出，歐美地區的電商平台，早已開始應用API技術，惟亞洲的電商業務起步相對較慢，較少購物網站會採用該技術。

平台上的商品包羅萬有，包括家居用品、電子產品、玩具及鞋履服飾等，消費者挑選產品後，可以連接到相關的電商網站購買，或直接經平台購買，而產生每一筆交易，平台就會向賣家收取特定的佣金。

「雖然電子商務已不是新鮮行業，但經過是次疫情，本地消費者購物模式及習慣改變，更多人會選擇網購，而減少出外購物。」他指疫情期間，不少用戶都透過網站購買外國的醫療防疫用品，現時有更多用戶會購買外國藥物、維他命補充品，甚至是理髮工具等產品。

Decodes推出網購格價平台，提供全球各大電商網站的商品，消費者可隨時隨地進行格價及購買。（網站截圖）

他表示，疫情期間平台銷售報捷，反映其發展潛力。目前平台定期在Google投放廣告，另亦透過SEO搜索引擎作推廣，冀吸納更多消費者。該公司早前參與本年度香港貿發局「創業快綫」比賽， 為決選入圍的初創。

許慶仲亦留意到，近年網絡紅人對消費者的影響力愈來愈高，料社交商務（Social Commerce）會成為未來的電商趨勢，公司最近亦推出「Handpick」社交網站，用戶可分享商品購買經驗及使用感受等，讓買家之間產生更多社交互動，從而達至推廣。他計劃，未來會與東南亞的商戶合作，為平台帶來更多不同地區商品，予消費者選擇。

記者：李寶如

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