Slack向歐盟投訴微軟　指控Microsoft Teams涉嫌不正當競爭

▲ Slack向歐盟投訴指，微軟在其辦公室軟件產品Office中，植入微軟工作對話及視像應用程式Teams，涉嫌違反競爭法。

Slack、Google Meet、Microsoft Teams、Zoom等視像會議軟件成為不少人在家工作的視像會議軟件，各科企都致力搶佔市場。Slack開發商Slack Technologies向歐盟投訴指，微軟（Microsoft）在其辦公室軟件產品Office中，植入微軟工作對話及視像應用程式Teams，涉嫌違反競爭法。

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Slack表示，Microsoft濫用其市場主導地位，通過將其團隊協作通信產品Microsoft Teams與其廣受歡迎的Office辦公室軟件相捆綁，意味著數百萬人被迫安裝Microsoft Teams，強迫用戶使用及阻止移除，嚴重違反歐盟的競爭法律。

Microsoft Teams於2017年推出，是一款提供視像通訊的團隊協作工具，並為用戶提供文檔共享，而Slack也同時營運類似的產品。Slack披露已向歐盟委員會提出對微軟的投訴，並要求歐盟採取執法行動。又指Teams軟件應與Microsoft辦公室軟件分開，並以合理的商業價格售賣，現時歐盟或就此對微軟展開反壟斷調查。

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業內人士表示，是次Slack的控訴，是源於該公司之前遭遇的挫折。Slack行政總裁Stewart Butterfield今年5月在接受採訪時曾表示，微軟的Teams軟件可能不懷好意地針對他們，並在提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件中將其列為Slack的主要競爭對手。

責任編輯：施雯雯