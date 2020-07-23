【港股追蹤】金沙次季蝕5億美元　大行話賺蝕唔係最重要

金沙中國（01928）公布，根據美國公認會計原則，截至今年6月底止，第二季財政季度淨收益總額4,000萬（美元，下同），按年減少98%；轉盈為虧蝕5.49億元，2019年同期賺5.11億元。經調整物業EBITDA虧損為3.12億元，去年同期錄得盈利7.65億元。

據業績通告披露，金沙中國每月經營開支約1.1億元，每月發展資本開支約5,000萬元。截至今年6月底止，金沙中國可動用流動資金總額36.26億元，包括現金16.08億元。

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集團公司控股股東Las Vegas Sands Corp.（LVS）集團有足夠資源可於「接近零」收益狀況下經營逾18個月，並同時繼續執行於澳門及新加坡的現有發展項目。

季績公布後，金沙股價今日僅窄幅上落，收報30.5元，升0.1%，成交額3億元。

富瑞發表報告指，金沙第二季錄得EBITDA虧損，並不是最重要，因行業關注焦點是復甦進程，而非企業盈利。該行指出，澳門博彩行業重開的步伐將是漸進及分階段的，而近期香港新冠狀病毒病例大增後，澳門市場復甦可能會拖到9月、甚至是黃金周。然而，管理層對積壓的需求感到樂觀，認為澳門仍是內地遊客的首選旅遊地。