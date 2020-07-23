牛津經濟研究院：外資失信心　樓價升勢料不及過去十年　

英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）發表報告，指《港區國安法》損害外資對香港的信心，影響香港中期經濟的潛在增長，預計樓價升幅較過去十年明顯放緩。

報告顯示，香港爆發第三波疫情，削弱買家睇樓或入市意欲，預計今季成交量跌，但料樓價難大跌，又指疫情若於未來數周受控，在低息、需求強勁的情況下，樓價有望下季反彈。

相關文章：香港樓價難大跌？ 仲量聯行曾煥平：唔好咁諗

報告又指，相比住宅市場，商廈明顯遜色，且於去年下半年開始持續弱勢，預計所受到政治影響，較住宅高，但部分機構及投資者或看好中港日漸融合的機遇，繼續在港投資，甚至擴充業務，料商廈價格及租金均會上升，但升勢放緩。

有外資代理行指，對外資基金來說，香港商廈絕對吸引，他們投資前會研究香港政局，始終政治影響經濟，但更看重潛在回報，只要有利可圖，風險不高，便會出手，惟疫情全球肆虐，投資者難親臨香港視察項目，故暫時未能出手。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！