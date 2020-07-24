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【跟奶奶學烹飪@iM網欄】「滋陰」不是女人的專利 哈密瓜螺頭排骨湯　幫你保持水潤

名人薈萃 07:02 2020/07/24

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水果下湯並不陌生，蘋果、雪梨、木瓜、楊桃也可下湯，主要功效為滋陰養潤，通常是秋冬之選。近期我還是主張不要為了增強抵抗力而大補，免得太燥容易喉嚨痛。繼續滋潤喉嚨，保持喉嚨同皮膚水潤就對了。

夏天瓜類當造，這天買來非常清甜多汁的哈密瓜，就留一半煲個滋陰養顏、健脾補血的哈密瓜螺頭排骨湯。哈密瓜生津止喝，螺頭滋陰補腎、沙參潤肺清熱、玉竹生津潤燥，材料補而不燥，適合一家人小。

【哈密瓜螺頭排骨湯】

材料：

  • 哈密瓜 半個
  • 螺頭 2隻
  • 沙參 5錢
  • 玉竹 5錢
  • 雪耳 1朵
  • 薑 3-4片

瘦肉或排骨

煲法：

1. 滾水加薑，放入螺頭煲15分鐘或以上至螺頭發起，再用鹽或生粉清洗後切片

2. 雪耳用清水浸發數小時，排骨洗淨汆水備用

3. 沙參、玉竹洗淨，哈密瓜去籽去皮

4. 10-12碗水煲滾後加入螺頭、排骨煲1小時

5. 1小時後加入哈蜜瓜、沙參、玉竹、雪耳再煲1小時

6. 煲共2小時左右即成

又名「爵士湯」

翻查歷史原來哈密瓜湯有段故，坊間有不同版本，有鄧肇堅爵士版、邵逸夫爵士版等，所以又名「爵士湯」。每個版本都是以哈密瓜和螺頭為主要材料再配搭不同肉類和藥材，故勿論誰是「正宗」，反正都是健康湯水，只要因應自己和家人的身體狀況及天氣去選擇配料就是一煲好湯。

作者_悠媽Joey簡介：

做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈

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撰文 : 悠媽Joey，編輯：邊婕

欄名 : 跟奶奶學烹飪

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