【芳香滿溢@iM網欄】抑鬱症的出路 柑橘類精油：最佳的抗憂鬱劑

庚子年因為「天同化忌」的關係，港人在心理或心靈上會出現負面思想和悲觀情緒。全球亦然，自殺率年內會不斷上升，且「精神病」患者亦會增加。

7月18日，年僅30歲，曾參演電影《進擊的巨人》、電視劇《14歲的媽媽》的日本當紅男星三浦春馬自殺身亡，他的友人說他患上抑鬱症。警方亦在他的屋內，發現一張疑似遺書的紙張，筆跡潦草並寫著「好想死」字眼。三浦春馬的工作夥伴透露，早在2年前發現他有些不對勁，突然酗酒並變得自暴自棄。有說即使《進擊的巨人》票房不錯，但他仍嫌自己的演技很爛。

▲ 三浦春馬

抑鬱症並不是「精神病」，但是情緒病的一種，今年情緒病病發率高，除了日本外，韓國演藝圈出名壓力大，「潛規則」又多，對於藝人來說，確實難以承受。因此韓星自殺並不是新鮮事。去年10月中，韓國25歲女藝人雪莉因患上抑鬱症自殺，雪莉患有嚴重抑鬱症，曾表示「沒人理解我。」雪莉的摯友，前女團KARA成員具荷拉亦自殺身亡，又一個年青的生命。她享年28歲，與好友雪莉同樣患有憂鬱症。韓國娯樂圈不少抑鬱症的例子，當紅如泫雅，亦曾患上憂鬱症。少女時代隊長太妍也透露曾罹患憂鬱症。

▲ 韓國女藝人雪莉

▲ 前女團KARA成員具荷拉

韓娛圈藝人之所以常患抑鬱症，被當地傳媒歸納為4點：一、過分依賴安眠藥；二、私生活被入侵；三、過分追求完美；四、成名難、失勢易。要登上高峰很難，但要從山頂掉進谷底卻得容易。

柑橘類精油會使人感到愉快。當心情低落時，有人喜歡吸聞甜橙（Orange，Citrus Sinensis ）、西柚（Grapefruit，Citrus Paradisi）、檸檬（Lemon，Citrus Limonum）等柑橘類精油，香甜氣味能讓人感受到陽光，並改善情緒，但效果短暫。學習德國芳療，老師教的防止自殺精油是苦橙葉（Petitgrain，Citrus aurantium），它是從苦橙的葉片中提取可以撫平焦慮，有助於鎮定、平息憤怒。它的抗憂鬱效果十分出色，是神經系統的鎮定劑，具有放鬆的特性，能幫助緩和失眠與心跳加快的焦慮感，也能放慢身體的步調，調節呼吸，放鬆痙攣的肌肉。它最能安撫憤怒與恐慌，是情緒低落時是的抗憂鬱劑，能使心情煥然一新。苦橙葉精油也能「養陰舒肝」，有助於對抗沮喪、壓力和焦慮，並幫助睡眠。

防自殺功效並不是說某人要自殺，拿出來「聞一聞、索一索」，就會即時打消自殺的念頭，沒那麼神奇，但預防勝於治療。苦橙葉精油在情緒低落時能給人踏實感，它可以治療神經虛弱，緩解因壓力過大而引起的症狀，尤其是生氣和恐慌時。在病後痊癒階段使用苦橙葉精油，有助於加快恢復元氣。在電香薫爐放幾滴苦橙葉精油，或在焦慮、憂鬱時拿精油瓶直接吸聞香氣，確起鎮定情緒的作用。女士們可配戴香薰頸鍊，讓香氣永伴左右。但對比起較嚴重的沮喪狀態，橙花（Neroli，Citrus aurantium.）精油更佳。

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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