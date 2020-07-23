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【疫市營商】馬莎時裝不吸客裁950人　  轉型食品業務能救亡？

商業 15:20 2020/07/23

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馬莎近年的銷售和知名度均在急劇下跌。（Marks and Spencer Facebook截圖）

新冠肺炎疫情影響全球經濟。英國零售商馬莎（Marks & Spencer）日前宣布，受疫情影響正計劃裁員，數目為950人。據BBC報道，馬莎近年的銷售和知名度均在急劇下跌，有零售專家分析，其問題不單受疫情影響，並歸納得出數個原因。

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1. 時裝不吸引消費者
雖然馬莎食品銷售近來有所回升，但時裝銷售仍然低迷。有分析師認為，該企嘗試吸引所有客群，卻最終無法吸引客人。零售專家Kate Hardcastle認同並指出，該企沿用25歲的模特兒穿着針對65歲客人的時裝，卻令無人感到適合。

2. 經常做錯決定
有專家舉例，其Sparks Card客戶忠誠計劃於2015年啟用，當時未有成功，而在本月再次重新啟用。Hardcastle指，馬莎比其他企業較遲使用獎勵計劃，理應有大量時間觀察，並改善計劃內容，惟該企只按其方式營運。

3. 不聽取顧客意見
Hardcastle認為，馬莎與顧客的聯繫不足，故經常不了解顧客需要。例如，當初決定取消在咖啡店提供免費餅乾，引發消費者的不滿。雖然後來試圖解釋是避免浪費食物，並且會繼續免費供應予提出要求餅乾的顧客，卻令其成為頭條新聞，處理不力。

【疫市求生】零售商力挽生意　Whatsapp推廣攻VIP客是好出路？

有分析指，馬莎的營運模式不再適用於今日的零售業務。零售分析師Chris Field表示，到馬莎購物不再是愉快的經歷，舊的男裝、褲和童裝等不再有意義，而在競爭激烈的零售市況中，令人憂慮。故有人預料，該企在未來將會發展食品業務，多於服裝業務。

事實上，馬莎也努力改變，並以「數碼優先」為目標，其開放的M&S.com手機應用程式，下載量超過70萬。

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責任編輯：馬意文

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