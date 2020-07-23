【居屋2020】疫情下居屋申請延期　攪珠仍有望如期10月進行？

原預訂本月底接受申請的新一期居屋，因應疫情轉趨嚴峻，未能如期接受申請。正常情況下，居屋申請表格會於申請日前一周派發，原本最遲本周五（24日）派發。

然而，在本港疫情仍未緩和下，消息指房委會今日（23日）向委員發電郵表示，受疫情及政府部門在家工作影響，有關安排將延後，但未有表明何時接受申請，據稱申請將不能安排在7月進行；會方將會密切監察有關情況，並考慮政府的防疫措施，以決定何時開始申請。

不過，如果延誤時間不多於兩周，10月居屋攪珠程序料可如期進行。

今期居屋涉及4個屋苑，共提供逾7047個單位，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！