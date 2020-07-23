  • 35°C
香港時間 : 2020723日 (四) 15:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【居屋2020】疫情下居屋申請延期　攪珠仍有望如期10月進行？

股樓投資 15:17 2020/07/23

分享：

原預訂本月底接受申請的新一期居屋，因應疫情轉趨嚴峻，未能如期接受申請。正常情況下，居屋申請表格會於申請日前一周派發，原本最遲本周五（24日）派發。

然而，在本港疫情仍未緩和下，消息指房委會今日（23日）向委員發電郵表示，受疫情及政府部門在家工作影響，有關安排將延後，但未有表明何時接受申請，據稱申請將不能安排在7月進行；會方將會密切監察有關情況，並考慮政府的防疫措施，以決定何時開始申請。

不過，如果延誤時間不多於兩周，10月居屋攪珠程序料可如期進行。

今期居屋涉及4個屋苑，共提供逾7047個單位，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑。

查看更多居屋系列：

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋

【居屋2020】居屋禁售期綁你幾耐？　有人「綠表價」易手賺589萬元

【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽

【居屋2020】有片睇！　四大屋苑實地考察

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黎以芳

上一篇文章

【港股追蹤】下周納入恒生綜合指數　思摩爾今日又創新高

下一篇文章

【新冠肺炎】加州超越紐約州 成美國疫情最嚴重州份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【股樓專欄】利率如何影響樓價
【股樓專欄】利率如何影響樓價
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬
恒地「抗疫價」推盤　帝御．金灣最平291萬