【胡言食語@iM網欄】香港美食天堂：西貢 榮獲十二年米芝蓮推介的全記海鮮

七月初時，疫情稍為緩和，早已從國內移居香港的朋友老王，詢問筆者可否找個導遊，帶他及家人去郊野行山，輕鬆減壓，呼呼那口烏氣。當時天氣甚熱，行山有中暑之危，於是提議不如讓筆者帶他們去，有香港後花園之稱的西貢，既可品嚐美味海鮮，沿途可看到郊區景色，如果大家興致好，飯後可乘坐碼頭旁的小船出海吹吹海風。

飯局定在周五中午，特意挑選閒日的午間，因為遊人及食客會較少。餐館廚師有充足時間去烹調菜式，因為蒸煮海鮮，時間的掌握十分重要。

當天一行六人，中午十二時已經到達西貢碼頭，碼頭附近泊滿盛載海鮮的小艇，在富豪雪糕車附近，有幾隻較大的海鮮艇，海鮮種類繁多，龍蝦、花蟹、肉蟹、蟶子、帶子、鮑魚…………應有盡有，先在此店家買了龍蝦、花蟹、賴尿蝦、花螺，接著帶領他們去碼頭最左邊，買野生海魚。

碼頭左方泊了幾隻小艇，售賣的海鮮種類很少，多是本地漁民捕獲的西貢海域的野生海魚。

要在西貢吃海鮮吃得開心又稱心，不可在餐館揀選套餐，最好方法是，去碼頭旁的小艇挑選，然後拿去附近的海鮮餐館加工。

我們去了「海鮮街」 牌坊下，榮獲十二年米芝蓮推介的全記海鮮，待應禮貌地招待，安排我們坐在戶外的餐桌，這裏可以遠眺藍天白雲下的遊艇，心情豁然開朗。待應看我們帶來的海鮮，詢問用甚麼烹調方法，老王說：「今天想吃清淡些，不要太重味道。」筆者發出會心微笑，因為剛才在車上，他們已經為賴尿蝦的煮法，各持己見。我說：「賴尿蝦、花螺用油鹽水煮，蟶子用金不換炒，花雕蛋白蒸蟹，三斤重的龍蝦做刺身，其餘就薑蔥龍蝦生麵，清蒸蘇鼠斑。」我知道王太喜歡吃椒鹽賴尿蝦，故建議用「一菜兩煮」的方法，老王、王太聽後開懷地笑。侍應也笑容滿臉地說，今天剛到的加拿大海膽很新鮮，是否想試試，我們聽後連忙點頭。

首先奉上餐桌是加拿大海膽，色澤金黃的新鮮海膽，已經令人賞心悅目。濃郁甘香，口感幼滑軟綿，馥郁鮮甜，餘香更在口中細膩徘徊，是絕妙的海鮮頭盤。

加拿大海海膽刺身

金不換蟶子：金不換是泰國菜中常用香草，有濃烈獨有香氣，加上洋蔥、辣椒絲，配上肉質鮮嫩爽口蟶子，吃後真是一試難忘！

椒鹽賴尿蝦：當椒鹽賴尿蝦，放在餐桌時，大家都不其然拿出手機拍照，因它的鮮豔及濃烈香味，實在令人驚喜。吃賴尿蝦時，先用剪刀將蝦頭剪去，再從背後剪開，嫩滑肥美的蝦肉，顯露出來。吃一口鮮甜嫩滑蝦肉，味道濃郁甘辣，再喝一口冰冷了的白酒，實在是人間絕配！賴尿蝦先炒乾後，再加入花椒、淮鹽……等，水準的高低，取決於廚師的調味及火候，色、香、味俱全，是此椒鹽賴尿蝦的最恰當評語。

椒鹽賴尿蝦

龍蝦刺身：品嚐龍蝦的最佳方法，莫過於刺身生吃。日本人是沿海民族喜愛吃海鮮，亦深知此理。新鮮的龍蝦肉，清甜鮮嫩，肉質爽口。龍蝦刺身，要選用約三斤以上的龍蝦才最合適。龍蝦的頭及腳爪，可用上湯一起煑熱，再灑上剛剛炸好的脆米，味道鮮美口感又好。

龍蝦刺身

油鹽水賴尿蝦：鮮嫩翠綠的蔥絲，襯托上蝦肉色的主菜，清新吸引。用油鹽水煮，更可發揮蝦肉的獨有鮮味，清淡的烹調，能將鮮味發揮盡至，剛剛熟而嫩爽肉質，蝦肉更濃厚清甜。

油鹽水賴尿蝦

油鹽水花螺：油鹽水煮的花螺，因選用幼嫩花螺，螺肉爽口鮮嫩，味道鮮甜，選擇花螺時，一定要選擇細隻幼稚的花螺，才可以吃到鮮嫩爽甜肉質，而大隻年長的，味道尚好，但肉質會較韌。油鹽水烹調花螺，更可品嚐出花螺的清甜鮮味及肉質幼嫩。

油鹽水花螺

花雕蛋白蒸蟹：陣陣的花雕酒香，將蟹肉的鮮味，發揮更趨完美，而幼滑蛋白配鮮嫩蟹肉，肉質飽滿，口感十分相配。花雕的酒香與花蟹鮮味，加上嫩滑蛋白，配上溫熱軟綿的白飯，一絕！花雕蛋白蒸蟹，雖然是海鮮常有菜式，但要做到菜式完美卻非易事。曾任職於米之蓮餐館的大廚，告訴筆者，好的花雕蛋白蒸蟹，其秘訣是，要挑選新鮮及肉質結實花蟹，蛋白要做得幼嫩，但最重要的，是紹興花雕酒的年份，只有陳年花雕酒，才可烹調出絕頂的花雕蛋白蒸蟹。

花雕蛋白蒸蟹

薑蔥蒸野生蘇鼠斑：蘇鼠斑魚味濃厚，肉質嫩滑，翠綠蔥絲，放在魚身上十分悅目，將魚汁撈白飯，海魚的鮮味混入豉油中，心滿意足。大師級的蒸魚，是要將魚的鮮，肉的嫩，發揮絕妙。魚肉更要稍微黏骨，蒸魚的豉油，其味度的完美，更是這菜式的靈魂！

分別海魚與養魚，野生海魚因為活在深水，故魚肚較養魚淺色。而海魚的色彩較鮮豔，養魚色彩則較暗淡。野生海魚因為要覓食，牙齒較參差不齊，而養魚因為在漁排飼養，環境較擠迫，魚尾較易破損。

薑蔥蒸野生蘇鼠斑

薑蔥龍蝦生麵底：薑蔥龍蝦，薑蔥令龍蝦更加惹味，蝦肉鮮嫩爽甜，配上軟韌適中的麵條，口感令人驚喜，令此菜式發揮更趨完美。筆者喜用生麵配龍蝦，發現比伊麵更好，因為伊麵較寬，雖然可吸收汁液的鮮味，但時間一久，伊麵會較軟，口感不及生麵好。

薑蔥龍蝦生麵底

品嚐海鮮的酒類，可選白酒或日本清酒，而好的香檳，能將鮮味提升。在「海鮮街」 牌坊附近，有間賣酒旳店鋪Bottle Shop，酒的品種繁多，性價比高，更有各國手工啤酒出售。員工們服務態度很好，售貨員笑容親切，年輕爽朗的老闆，了解我們的喜好後作專業解說，介紹令我們開心的白酒。 他從酒架揀選冰凍的白酒，給我們用餐淺嚐。

作者_胡言簡介： 土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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