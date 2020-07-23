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【澳洲疫情】墨爾本所在維州 民眾檢測停工獲1700元

環球社會熱點 15:10 2020/07/23

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新冠肺炎疫情全球大流行，澳洲的疫情也持續。墨爾本所在的維多利亞州也再增403宗病例。維州政府鼓勵民眾在等候新冠病毒檢測結果期間停工，宣佈為這些民眾提供300澳元（約1,700港元）的津貼，如民眾確診則會再獲1,500澳元（約8,300港元）的援助金。

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【澳洲疫情】墨爾本口罩令 澳媒教3招DIY口罩（有片）

澳洲面臨新一波疫情，維州宣佈再增403人確診新冠肺炎，再有5名患者死亡。維州目前有3,650名活躍患者（未痊愈患者），其中201人要住院，其中40人於深切治療部留醫。

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）指出，民眾等候新冠病毒檢測結果期間，在出現症狀的情況下仍上班工作，是導致該州疫情仍未受控的原因之一。安德魯斯指出，政府向民眾提供300澳元的津貼，是希望讓民眾有權選擇請病假。

安德魯斯指，符合資格的民眾只需提供薪金證明的文件，就可向政府申請300澳元的津貼。他更呼籲民眾如感到身體不適，就應立即進行測試，直到取得測試結果。

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【澳洲疫情】墨爾本強制戴口罩 一罩難求民眾改搶衣車

由於維州疫情不斷升溫，該州政府早前宣佈由本月8日起，墨爾本實施封城措施最少6周，超過500萬民眾要留在家中。墨爾本更於當地周四（23日）凌晨零時起實施口罩令，要求民眾出門要佩戴口罩，違令罰款200澳元（約1100港元）。

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責任編輯：何穎兒

澳洲維多利亞州鼓勵民眾在等候新冠肺炎病毒檢測結果期間停工，宣佈為他們提供300澳元的津貼。

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