【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】穆斯林國家允許女性穿短褲？ 摩洛哥並不是想像中的那麼傳統

摩洛哥是個傳統的穆斯林國家，男主外女主內，男性外出工作，婦孺則留在家中，照顧一家的起居飲食及小孩子等。

第一次到在穆罕默德家時，除穆罕默德及他的侄仔外，一直未見過任何男性在屋內出現，感覺十分奇怪，但半夜睡覺時，卻聽到廳中傳來男人談話的聲音，原來他們都是早出晚歸，甚至有時因工作關係，不能回家睡覺。

穆罕默德的媽媽、妹妹（Khadija）及兩位嫂嫂都穿著傳統的衣服及披着頭巾，作為港女的我，單是看到這衣著已感覺悶熱。有次我拿著一件短袖衣服，假意問穆罕默德：「我可否穿這件衣服﹖」 他說：「昨日你已穿著露肩的衣服，沒有問題，今天你穿這件短袖衣，當然更加沒問題。」我故意再問他：「那麼可否穿露肩衫及短褲呢﹖」 他望著我說，：「沒有問題，只要你喜歡就可以。」可能我是外國人的關係吧，所以沒有大問題。

這夜，我和穆罕默德走出屋外準備往小屋睡覺，經過屋內看見他的妹妹、媽媽及兩位嫂嫂坐在地上休息閒聊，妹妹突然「呀」的大叫了一聲，目定口呆地望著我，我也不知如何回應，惟有傻傻的笑著走到屋外，可能是因為我穿著一條「超短褲」準備睡覺；突然其來的事，總令她們嚇驚。

▲ 我和Fatima手背的Henna圖案各有風格。

早上，妹妹拿著顏料說玩Henna彩繪，小姪女們開心地「坐定定」，伸出手等著為她們畫上美麗的彩繪圖案，原來妹妹曾學習Henna。她說Henna的花樣沒有限制，如細花邊、花紋或旋渦狀的圖案為主。穆罕默德的媽媽也懂得Henna，但媽媽所繪的圖案是粗粗的幾何圖形或圓形，屬非洲的傳統彩繪。

▲ 妹妹 (Khadija) 細心繪畫傳統圖案，每種花紋代表吉祥、祝福的象徵!

妹妹耐心地一個一個幫我們彩繪，隨後穆罕默德進入客廳，我開心地向他說：「穆罕默德一齊來玩Henna吧！」 他聽到後就「一支箭」走出屋外，其實在於他來說，Henna屬女性的玩意吧!

▲ 大家開心一齊展示手中美麗的Henna。

作者_Apple簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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