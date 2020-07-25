  • 30°C
香港時間 : 2020725日 (六) 09:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】穆斯林國家允許女性穿短褲？ 摩洛哥並不是想像中的那麼傳統

名人薈萃 09:33 2020/07/25

分享：

摩洛哥是個傳統的穆斯林國家，男主外女主內，男性外出工作，婦孺則留在家中，照顧一家的起居飲食及小孩子等。

第一次到在穆罕默德家時，除穆罕默德及他的侄仔外，一直未見過任何男性在屋內出現，感覺十分奇怪，但半夜睡覺時，卻聽到廳中傳來男人談話的聲音，原來他們都是早出晚歸，甚至有時因工作關係，不能回家睡覺。

穆罕默德的媽媽、妹妹（Khadija）及兩位嫂嫂都穿著傳統的衣服及披着頭巾，作為港女的我，單是看到這衣著已感覺悶熱。有次我拿著一件短袖衣服，假意問穆罕默德：「我可否穿這件衣服﹖」 他說：「昨日你已穿著露肩的衣服，沒有問題，今天你穿這件短袖衣，當然更加沒問題。」我故意再問他：「那麼可否穿露肩衫及短褲呢﹖」 他望著我說，：「沒有問題，只要你喜歡就可以。」可能我是外國人的關係吧，所以沒有大問題。

這夜，我和穆罕默德走出屋外準備往小屋睡覺，經過屋內看見他的妹妹、媽媽及兩位嫂嫂坐在地上休息閒聊，妹妹突然「呀」的大叫了一聲，目定口呆地望著我，我也不知如何回應，惟有傻傻的笑著走到屋外，可能是因為我穿著一條「超短褲」準備睡覺；突然其來的事，總令她們嚇驚。

我和Fatima手背的Henna圖案各有風格。

早上，妹妹拿著顏料說玩Henna彩繪，小姪女們開心地「坐定定」，伸出手等著為她們畫上美麗的彩繪圖案，原來妹妹曾學習Henna。她說Henna的花樣沒有限制，如細花邊、花紋或旋渦狀的圖案為主。穆罕默德的媽媽也懂得Henna，但媽媽所繪的圖案是粗粗的幾何圖形或圓形，屬非洲的傳統彩繪。

妹妹 (Khadija) 細心繪畫傳統圖案，每種花紋代表吉祥、祝福的象徵!

妹妹耐心地一個一個幫我們彩繪，隨後穆罕默德進入客廳，我開心地向他說：「穆罕默德一齊來玩Henna吧！」 他聽到後就「一支箭」走出屋外，其實在於他來說，Henna屬女性的玩意吧!

大家開心一齊展示手中美麗的Henna。

作者_Apple簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Apple、編輯：邊婕

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

最新專欄文章 更多

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】麥香味濃極健康 搓揉摩洛哥「西樵大餅」
2020/07/18
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】麥香味濃極健康 搓揉摩洛哥「西樵大餅」
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】初訪摩洛哥小子家人 語言不通仍獲熱情招待
2020/07/11
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】初訪摩洛哥小子家人 語言不通仍獲熱情招待
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】遠離城市的喧囂生活　以撒哈拉沙漠為「床」！
2020/07/04
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】遠離城市的喧囂生活　以撒哈拉沙漠為「床」！
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】每日上課2小時 撒哈拉孩子好學不倦！
2020/06/27
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】每日上課2小時 撒哈拉孩子好學不倦！
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】體驗摩洛哥人生活　在撒哈拉沙漠BBQ！
2020/06/20
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】體驗摩洛哥人生活　在撒哈拉沙漠BBQ！

下一篇文章

【胡言食語@iM網欄】香港美食天堂：西貢 榮獲十二年米芝蓮推介的全記海鮮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(完結篇)
【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(完結篇)
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股
【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好