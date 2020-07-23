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【新冠肺炎】DHL：港第3季空運貿易展望微升1.4點　惟空運商料短期出口需求跌

商業 15:35 2020/07/23

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「DHL 香港空運貿易領先指數」（DTI）今年第3季較上季微升1.4點至25.1點。(法新社資料圖片)

受新冠肺炎疫情影響，空運貿易前景展望仍然疲弱 。「DHL 香港空運貿易領先指數」（DTI）今年第3季較上季微升1.4點至25.1點。 出口／轉口指數升1.3點至24.6點；入口指數升1.7點至26點。

【中印衝突】DHL、Fedex清關受阻　暫停中國至印度貨運服務

是次調查於今年6月初進行，疫情下有 60%空運商於第二季度錄得虧損，其中 58%空運商反映，其運營狀況比上一季度更差。隨著實體商店仍然關閉以及鼓勵消費者留在家中，35%空運商預計將帶動更多的線上購物需求。不過，疫情對全球經濟或仍會有短期壓力，69%空運商預期出口需求下降。  

需求減少　產品種類丶緊急訂單齊跌

疫情爆發期間需求減少，產品種類和緊急訂單均錄得下跌。產品種類指數下降3點至34點，空運進口量雖預期保持不變，但因受空運出口量下降而受下跌。緊急訂單指數因空運進出口的需求減少而下跌3點至30點。不過，銷售量指數上升2點至22點，空運用家預期空運出口及進口的數量稍見回升。

【香港出口】5月出口貨量跌6.7%　進口貨量跌11%

整體市場受到新冠肺炎影響，亞太、歐洲和美洲均在 30 點以下，其中美洲指數被空運進口減少而拖累，下降3點至26點。

就商品類別而言，食物及飲料指數上升 8 點至 35 點，是眾多商品中最高的一項；而衣飾的跌幅最大，下降 6 點至 21 點的歷史新低。

【香港出口】5月出口貨量及價格均跌　分析師：各國「互相拖累」

責任編輯：朱悅瀅

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