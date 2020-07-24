【地產人地產事@iM網欄】地產界的分區，傻傻分不清楚

應該有很多讀者都會留意到，地產界的分區和大部份人認知的分區有很大出入。沒錯，這是100%的事實。

百曉生初入行時也被這五花八門的分區認知搞得頭昏腦漲。最經典的莫過於地產界把將軍澳撥入了九龍東分區。如果你看立法會或區議會分區，將軍澳百分之一百是屬於新界西和西貢區。但為何地產界要這樣把將軍澳畫入九龍呢，我相信是歷史和普遍市民刻板印象引起。

將軍澳（Tseung Kwan O）位於新界東西貢區南部，佔地約1,718公頃，原地是同樣名為將軍澳（Junk Bay）的海灣，現已大幅填海，連同周邊山地發展成將軍澳新市鎮（Tseung Kwan O New Town），乃政府着力拓展的「第三代新市鎮」，發展始於1982年。將軍澳新市鎮屬於新界西貢區，但社區結構與一般認知上的新界「西貢」鄉郊地區截然不同，反而與九龍觀塘區唇齒相依。因而地產界因利成便，把將軍澳這肥豬肉化成九龍市區去推廣。當然，時至今日，九龍新界的差別已沒三四十年前那麼明顯了。

另一個很明顯的區域混淆就是何文田區。在地產界的眼中，何文田地區相當大，下至土瓜灣紅磡，上至十二號山旺角，基乎都包括在何文田範圍內了。當然，何文田在一般人心中擁有一個比較高尚的地位，亦導致很多樓盤希望提高價錢而標榜了何文田。

當然市民很喜歡習非成是，往往真確已經很難去作定論，區域界限在人們認知下不停改變亦時有發生。百曉生只有總結一句，地產界的marketing在這一方面做得真的很好。



作者_百曉生簡介： 外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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