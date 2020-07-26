【宏觀術數@iM網欄】移民術數攻略 英倫篇

隨著英國宣布將落實BNO入藉的5+1新政策，英國內政部估計5年內將有20萬持BNO港人移居當地。同時間長實投資的房地產項目Convoys Wharf 又獲批「開工紙」，連同附近新世界的Greenwich 及新地的Millharbour Quarter項目，就如一個港資小社區。不論會否考慮移民的朋友，可能都會想了解一下英國未來的發展，又或者這次是否「誠哥又贏」領先一步？

前兩期曾經以術數角度介紹過移居外地的人、地互動。今期將從宏觀術數三大法則元運、星運和地運去分析英倫前景，而這幾個因素也是互相扣連的。

九運利英國，先經變革後興盛

倫敦作為英國的首都，對國運影響至深，移居者就算並非居於此區，其影響仍不容忽視。大倫敦位於英格蘭南部倫敦盆地內，泰晤士河自西南向東北方流經，城市在河流南北兩岸發展而成，河流屈曲蜿蜒有情，元運對九運及一運均屬有利，也即是未來的40年。

惟須注意基於風水佈局，過住轉入九運初期，英國每每會先經歷大變，先破後立，然後再有更大發展。從歷史去印証變動也多會符合九運離卦的特性如火災、戰爭和變革等。可以參考下表列出了對上的三個九運，變革最大者為1666年倫敦大火，災後重建大大改變了市內佈局，連最高的舊聖保祿座堂也要重建以外，城市中心亦向西區發展，氣運隨之改變並且開展往後的盛世。

元運 傳統元運年份 事件 九運 1484-1503 1485年內戰後，改朝換代，進入都鐸王朝 九運 1664-1683 1666年倫敦大火，災後重建並解決了瘟疫問題，運內年與蘇格蘭合拼成立聯合皇國，開展大英盛世。 九運 1844-1863 1842（星運已轉）年鴉片戰爭及後來英法聯國之役

既然元運易先經波折再轉好，重要投資便宜審慎觀及掌握好時機，未來發展則屬看好的。

星運土木會合周期，流年不利

今年來說，最重要的天星組合屬年底的土木會合於寶瓶座，此組合將沖擊到英國星盤重點位置的木星，影響所及英政府高官、皇室人員及法制等均易有變動。年初以來皇室及首相已可說災病不順了，下半年的星象亦影響經濟及對外關係等，可加以留意。

更值得一提者為今年12月14日為日全蝕，主要影響地區正為曾與英國開戰的阿根廷一帶，再往後一次的日全蝕將在明年12月4 日，更恰好在福克蘭群島一帶。以星宮計算，兩次日蝕的影響會在其發生後4-8個月間最為明顯，其時兩國間關係緊張變化值得關注。

地運分析不利今明兩年，長線佳美

英國行政中心唐寧街位於泰晤士河西岸，河流從南方向東面及東北流過，對岸為倫敦眼（暫停轉動）及再遠一點的市內最高建築物碎片大廈(the Shard)。當中碎片大廈形勢尖起屬火星，但形勢帶煞。今年五黃星臨東方，明年在東南及未來2023年對英國均易帶來不利影響。幸而整體格局不差，僅屬流年不利，過去便應強勁反彈。

▲ 首相府及碎片大廈

▲ 碎片大廈

Convoys Wharf 風水

而長實集團投資發展的Convoy Wharf，則位於東面泰晤士河南岸，地形上來水從北而至, 流經東面再從東南方轉向流走，另外有一個三叉水口位於東南位置，大體上符合九運的要求而有利。但要留意河流此段屬於「反弓水」，除非規劃配合得宜，否則太近河邊的地段反而屬有煞不利丁財，以矩離稍遠和較接近東南三叉水口的內街為佳，具體以規劃與實際佈局作依歸，僅能作粗略參考。

▲ Convoy Wharfs

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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