【企管「徐」意門@iM網欄】逐利不是錯 錯誤的是缺乏遠見的求成

跳槽不可怕，可怕的是沒有原則的背叛；逐利不是錯，錯誤的是缺乏遠見的求成。

「急功近利」是新時代的一面異軍突起的旗幟：能賺多，絕不賺少；能賺快，絕不能慢。「管他道德不道德，我自賺錢樂逍遙」應該就是這群人的心靈寫照吧！

急於求成、投機取巧之流，在我們的生活中其實並不罕見。最近，筆者就碰巧遇見了一位。

美好的大餅

那是一位在金融界打拼了十多年的年青人。積極上進的他，急於為自己的事業開拓新格局，於是在其事業初具規模後，便四處找關係、送大禮，期望盡快加入一個本地業界的專業組織，為自己的公司鋪路。

一般而言，新人循正常途徑加入一個專業組織，光排隊就要耗費上數年。如果有幸獲得其中一位會董的邀請，然後成功在品德及專業等審查中過五關斬六將，便可提前正式加入。

爲了獲得該會的核心成員推介入會，這名年青人臉帶「誠懇」地許下了美好的承諾：

「放心，以後有事揾我幫手，永無甩拖！」

「我辦事，你哋就放一萬個心喇！」

「呢方面我識人，呢件事就包喺我身上！」

就這樣，憑著「誠摯」的允諾、「盡心」的態度，他成功獲得了入會推薦函。

錯付的信任

入會後，這位年青人把「進取、積極」的利己主義發揮得淋漓盡致，逢飯局必請、遇董事必social，極力為自己的事業爭取商機。

本以爲年青人力爭上游並無大礙，及至最近，他忽被揭發斑斑劣跡。原來他利用職位之便，向另一個競爭組織的負責人泄露機密資料、其他董事的業務情報，以換取更多的生意機會。

不得不嘆一句：果真是朋友誠可貴，誠信價更高；若為金錢故，兩者皆可抛？！

急功必定有利？

商人逐利是天性，但是急於求成、甚至抛棄了道德底綫得來的利益並不見得就會長久。

很多初創企業不斷地重複著「一炮而紅、兩年衰、三年歇」的老路，能夠真正做大的寥寥可數，短暫的企業生命周期讓人惋惜，更是一種警示。

萬事萬物的發展自有其規律，企業的發展也如是。創業發家後生存賺錢是重要，但是長遠管理和發展的全局觀才是重中之重。何解？可以賺快錢的，門檻必定不高；門檻不高的，競爭必定劇烈；投身慘烈的商業紅海，賺錢只會越來越難。稍有不慎，遭遇經濟環境的急速變化，長期積累的問題便會一發不可收拾，資金鏈斷裂、管理滯後、裁員、結業就會接踵而來。

所以，真正成功的企業家都是深謀遠慮、耐得住寂寞的。快速發大達、一夜暴富是神話，是不可複製的。揠苗助長不可取，唯有放慢脚步、捨得投資，按照企業的發展規律循序漸進，提高自身競爭力，才能笑到最後。

如何用好「利」字頭上的刀？

也許有人會問：如果遇到了唯錢之上的員工，該怎麽做呢？

首先，觀察及分辨其職業操守及是非觀是否過關。

對於有原則的員工，可嘗試以激勵的方式進行培育：給出明確的目標及獎懲制度、給予指導助其實現業績上的收益、協助其發現及打通制約其收入增長的關卡。然後，逐步引導員工，使其對個人收入、公司發展、行業趨勢之間的關係有更全面的認識，為公司培養出可造之才。那完全沒有忠誠度可言的下屬呢？只有「炒魷魚」此一終極殺著？

且慢，在正式辭退之前，可考慮如下方案：

- 如果彼此交情尚可，可嘗試尋找合適的時間進行溝通，提出自己的意見和聆聽對方的想法，盡力「挽救」

- 在找到合適的替換人選前，只讓其處理細微末節的工作

千萬不要「炒人魷魚」一時爽，善後工作滿地霜！

至於如何判斷員工是否忠誠？那就是另一個課題了。

作者_徐聯安簡介： 徐聯安 , J.P.，現為亨達集團主席，負責集團環球及策略發展，擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務，多年來擔任多項公職，如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

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