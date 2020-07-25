【細味醺徒@iM網欄】 精米度低一定是好酒嗎？米的質量及風味其實更重要

初飲清酒者，一般以為好喝的清酒有兩個原則：一是要大吟釀級數，二是精米步合要低，越低越好。其實是同一回事，要達到大吟釀級數，精米度（精米部合）就要低，精米步合只要低到50%或以下，就可以稱為純米大吟釀。如額外加了酒藏調配的酒精，則只可稱為大吟釀。

所謂精米步合，即一粒米在釀酒前磨剩了多少。精米步合40%，即一粒米磨了60%才拿來造酒。原來每顆米粒的外圍帶苦味，越近米心則越帶香甜。精米度越低，即磨走的米越多，釀酒的成本便越高，價格自然越貴。大部份清酒都會顯示精米度/精米步合的百份比，僅有少部分限定酒不顯示。

精米步合高但米可以差

那麼，是否精米步合度低的，都一定是好酒呢？我先說兩件往事給各位聽：

第一件往事：早年不知就裡，在網上平台見到一枝精米步合度50%的純米大吟釀，僅百多元，貪平，回來一喝，味道苦澀，最終只喝了四份一瓶便全部倒了。

第二件往事:日本早幾年興起鬥精米步合低，您以為30%很低？竟然有一些是做到單位數，6%、7%、8%等。聞名的殘響Super 7（即7%精米步合度）便是其一。我見隔離那枝8%精米步合度，不用一半價錢，以為抵買，就一併買了，結果呢？除了滑之外，幾乎沒甚麼可取之處。

然後，我發現了兩個個案的共同之處，就是兩枝酒所用的米。第一枝用的，應該是非專門釀酒用的米，而另一枝則是用ひたち錦。簡單講，精米步合低，口感較滑，但是否一定香甜呢，其實要看酒藏用甚麼米，而起碼要用釀酒專用米。任您把質素較差/不合造酒之米磨到6%，其實也不會變好喝，只是口感變滑而已。

市場上比較多清酒用山田錦這米種，它的味道亦較大眾化；另外則是雄町，釀造出內的酒口感豐滿些，但香氣則略不及山田錦。有些「地酒」會用當區獨有的米種，很少出口，到日本旅遊時不妨一試。

最愛山田錦及雄町

個人而言，還是比較喜歡用山田錦的純米大吟釀，而大吟釀我較喜歡用雄町的酒。因為配大吟釀的食物通常挑較濃味的，雄町就不會令人失望了。除了我推薦的山田錦及雄町外，坊間常用的米種還有五百萬石、美山錦、出羽燦燦等。想比較一下酒米風味之別的朋友，再刁鑽的，可以到網上訂田酒的山田穗及短桿渡船，它是一對賣的，兩隻米種分別是山田錦的母系同父系，由一向善於突顯米味的田酒釀製，特別有說服力。

雪女神不外如是

題外話，近年不少酒藏用「雪女神」這種米造酒，早年試了不少，但恕我不懂欣賞，這種米造出來的酒不夠香，後勁總是帶苦澀，如果您喜歡淨飲還可以，配食物恕我沒想像力了，有時日本酒的風潮也不一定值得去追風。

來個小總結，精米部合高低，其實不是清酒是否好喝的關鍵，它用的米的質量及風味其實更重要。當然上乘的米種；精米部合又低；還配合優秀酒藏的技術，一定是較好之清酒，但價錢就一定不會便宜了

作者_醺徒簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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