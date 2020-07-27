【Good Food,Good Mood@iM網欄】疫情外賣精選 DALLOYAU巴黎版「威靈頓牛柳」

疫情在5、6月稍為緩和，卻在7月急轉直下，弄得人心惶惶。事態發展至此，某程度上跟市民患上「抗疫疲勞」，生活逐漸回復「多姿多彩」不無關係。有見及此，連我這種「吃貨」亦不敢鬆懈，盡量減少社交活動，留家用膳。

對「無飯主婦」來說，莫講話宴客，就連煮些好吃的慰勞一下家人也難過登天，所以我還是依賴外援吧！上回提及俗稱「膀胱雞」的「古法鴨肝松露燜雞」查詢者眾，今次再介紹另一DALLOYAU外賣精選，就是大家耳熟能詳的「威靈頓牛柳」。

威靈頓牛柳（Beef Wellington）源自英國，相傳是以曾兩度拜相的威靈頓公爵命名，亦是英國「地獄廚神」Gordon Ramsay的手本名菜，不過隨著Bread Street Kitchen、Maze Grill及Gough's on Gough相繼結業，要在香港找到好吃的威靈頓牛柳談何容易。

DALLOYAU的大廚為向英國廚壇教父（亦是Gordon Ramsay的老師）Marco Pierre White致敬，特別採用他的原創食譜來製作這道牛肉料理，期間更參考了法國經典名菜羅西尼鵝肝牛扒（Tournedos Rossini）的製法，務求融合兩者的優點，炮製出具有巴黎色彩的威靈頓牛柳。

廚師首先把鴨肝「塞」入牛柳中心，目的是想讓牛柳吃起來味道更加甘香，肉質更加油潤。然後中間夾著一層菌香滿滿的巴黎白磨菇蓉（相傳這白磨菇是法國國王路易十四最喜愛的菇菌，愛得不惜把它種滿巴黎王宮庭園，故被稱為「巴黎白磨菇」），再以豬網油把整顆牛柳包著，最後才蓋上酥皮，入爐烤焗；此舉可分隔牛肉及酥皮，在烤焗過程中把肉汁精華「困」在牛肉內，有助確保牛肉嫩滑多汁之餘，酥皮亦因未被沾濕而變得更加鬆脆。

▲ 份量足夠兩至三人分享；一打開盒子，其香味及顏色令人食指大動。

把威靈頓牛柳帶回家中，只需以180度焗爐加熱八分鐘即可。配合免費附送的「馬德拉酒松露汁」及滑溜薯蓉一同進食，份外滋味，家中的「牛魔王」當然讚不絕口。

DALLOYAU的威靈頓牛柳只賣HK$598，疫情期間外賣更有八折優惠，可在品牌位於中環娛樂行、ifc或金鐘太古廣場的分店預訂及取貨，方便各位在深居簡出的情況下，仍能品嚐好東西。

預訂連結：

http://dalloyau.hk/eflyer/dalloyau_eflyer_20200507EB.asp



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