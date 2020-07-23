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【疫市賣產】東亞1.35億沽屯門舖位 傳佳寶創辦人林曉毅接貨

即市財經 14:52 2020/07/23

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東亞銀行最新以1.35億元放售位於屯門響鄉事會路的3個舖位，持貨33年舖位升值逾11倍。

東亞銀行 （00023） 再出售物業資產，最新以1.35億元放售位於屯門鄉事會路的3個舖位，持貨33年帳面勁賺1.24億元。市場消息指，買家是連鎖超市佳寶創辦人林曉毅或相關人士，惟消息暫未證實。

東亞銀行早前以招標方式，擬放售屯門鄉事會路112至140號雅都花園地下16、39及40號舖，實用面積3,515方呎。最終獲買家以1.35億元承接，呎價約3.8萬元，市傳新買家是佳寶超級市場創辦人林曉毅或有關人士。

今次放售的3個商舖，是東亞銀行1987年以1,073萬元買入，今年4月起以招標形式放售。持貨33年來，曾自用但已經遷出，物業市值亦都飆升，升值逾11.5倍。

另有報道指，東亞同時尋求出售2個市區舖位，分別位於紅磡馬頭圍道及深水埗長沙灣道。

東亞今年3月公布進行全面業務檢討，但由於疫情關係，檢討結果將延至9月底公布。東亞最新報17.88元，暫跌2.08%，成交1180萬元。

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