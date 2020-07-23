【Wirecard破產】前Wirecard行政總裁等高層涉虛假帳目被捕 2015年已知公司虧損

▲ Wirecard多名現任及前任高層，涉嫌串通誇大公司收入。

《華爾街日報》報道，德國慕尼黑市檢察官表示，逮捕了Wirecard（德：WDI）前行政總裁Markus Braun及數名現任和前任高層，他們涉嫌自2015年以來，便串通利用虛假收入誇大了公司業績，造出Wirecard具財務實力的假象，使得Wirecard隨後成功融資32億歐元（約合37億美元）。

慕尼黑市檢察官辦公室發言人Anne Leiding表示，慕尼黑檢察官獲得了證人供詞和文件，導致他們擴大了對前Wirecard高管的指控。

Leiding表示，Braun、前首席財務官Burkhard Ley、前會計主管Stephan von Erffa、杜拜CardSystems中東業務負責人Oliver Bellenhaus，以及其他尚未披露姓名的人，至少從2015年底開始就用所謂的第三方業務的虛假收入誇大了Wirecard的收入。

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