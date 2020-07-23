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【新冠疫苗】研發取得「良好進展」 但世衞料明年初始有疫苗

環球政經 14:58 2020/07/23

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新冠肺炎在全球蔓延，全球各地多間藥廠加緊研發新冠肺炎疫苗應對，外媒報道有4種新冠疫苗處於快將或正在展開最後階段大規模臨床測試，包括英國牛津大學。而早前跑出的美國藥廠Moderna（美：MRNA）所研發的新冠肺炎疫苗，疫苗研發進度已被牛津大學等追過，牛津大學料疫苗最快今年10月可出產應急用的疫苗。不過，世界衛生組織指，新冠疫苗最快在2021年初，才可能推出首批予人們接種。

相關文章：牛津大學測試新冠肺炎疫苗 獼猴接觸病毒28天内無感染

相關文章：【肺炎疫苗】Moderna初期疫苗測試報捷　美股盤後漲16%

世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Mike Ryan）形容，現時新冠疫苗研發取得「良好進展」（good progress），部份疫苗已進入第三階段測試、即最後階段大規模臨床測試，而且暫未有失敗的情況。

不過，瑞安指：「實際上，在明年的首季我們才會開始看到人們正在接種疫苗。」瑞安稱，世衞正協助擴大疫苗產能，冀確保疫苗得到公平分配，強調疫苗是為所有人研發。

 

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撰文 : 成添勇

牛津大學 Moderna（美：MRNA） 牛津 英國 美國 瑞安 世界衞生組織 疫苗 肺炎 新冠肺炎

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