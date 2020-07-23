女性發明家專利申請持續上升　兩性差距收窄

▲ 美國專利及商標局（USPTO）周二公布最新數據，發現女性發明家申請專利愈趨活躍，反映性別差距正收窄。

科技與生活密不可分，但你能說出幾個女性發明家的名稱嗎？在研發領域，向來男性比例較多，曾有報告推算，可能要等到2070年才能達至性別均等。不過，所謂巾幗不讓鬚眉，美國專利及商標局（USPTO）周二公布最新數據，發現女性發明家申請專利愈趨活躍，反映性別差距正收窄。

美國專利及商標局發表《Progress and Potential：2020 Update on U.S. Women Inventor-Patentees》報告，指出自20世紀80年代以來，女性在專利領域的情況，持續有改善，性別差距正在縮小。那個年代，只有28%的女性，會在第一次申請專利後的5年內，再次申請專利；男性則為38%。但在2019年，女性比例已飆升至46%，而男性就有52%。

不過，女性發明家仍屬少數。在專利提案中，至少要有一名女性列為發明家的話，去年僅佔21.9%，略高於2016年的20.7%。雖然愈來愈多女性開始申請專利，但新女性發明者的比例亦只有17.3%，比2016年的16.6%微升。

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能否留住人才，是另一個問題。根據美國大學婦女協會的數據，在全美STEM（科學、技術、工程及數學）勞動力中，女性佔約28%。美國專利及商標局於報告中，形容她們是「lost Einsteins」（遺下的愛因斯坦），強調女性得到與男性同樣的曝光、平等機會等，一樣能作出重要貢獻。

報告又比較了全美不同州份的女性發明家，41%位於加州、麻薩諸塞州、紐約州或德州，在2007年至2019年，華盛頓特區的女性發明家佔比最高，達到19.2%；北達科他州最低，為8.3%。

事實上，女性的創造力絕不可小覷。美國女發明家Josephine Cochrane是全球第一個獲得洗碗機專利的人；理論物理學家Shirley Ann Jackson研究出「來電顯示」，在光纖電纜、太陽能電池上亦貢獻良多；Stephanie Kwolek發現比鋼韌性強的輕質材料，用於手套、防彈背心。

責任編輯：姚慧儀