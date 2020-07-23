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【體育用品股】東京奧運續爭2021年7月23日舉行　安踏現漲約2%

即市財經 14:37 2020/07/23

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東京奧運延期至明年7月23日開幕。

新冠肺炎疫情席捲全球，2020東京奧運歷史性延期，近期東京疫情回升，但最新奧委會宣布，東京奧運會仍訂於在2021年7月23日揭幕。東京奧運原訂本月舉行，但因疫情而成為首次非戰爭因素未能如期舉行的奧運會，國際奧委會主席巴赫表示，國際奧委會將繼續與日本方面緊密合作，全力支持東京奧運會在2021年如期舉行。

巴赫續指，國際奧委會已準備了多種預案，確保所有參與者的安全。東京奧運組委會主席森喜朗就坦言，疫苗或藥物研發是壓抑疫情關鍵，也左右奧運會決定。

首個與國際奧運會合作的中國體育品牌安踏（ 02020）現升近 2%，最新報價73元，成交4.9億元。安踏去年獲國際奧委會許可，成為官方體育服裝供應商至2022年底。

另外，安踏亦是中國奧委會的官方合作夥伴及2022年北京冬奧會和冬殘奧會官方合作夥伴。

安踏以外，阿里巴巴 （09988） 也與奧運有合作夥伴協議。

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