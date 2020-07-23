▲ 【日本疫情】東京增300確診 沖繩機場發燒旅客逃走

日本疫情惡化，東京據報新增300人確診新冠肺炎，為疫情爆發以來最多。不過，當局照樣推出刺激國內旅遊的措施，不少民眾利用4日連假在國內旅行。沖繩那霸機場嚴陣以待，但最終都被發燒的旅客「逃走」。

日本放送協會（NHK）報道，東京新增300人確診新冠肺炎。東京都知事小池百合子日前呼籲，東京民眾在4日連假期間不要外出。

【日本疫情】大阪增120確診創新高 兵庫同刷新紀錄

【日本政治】安倍晉三點名 菅義偉為黨總裁接班人

日本周三（22日）新增759宗確診，超過4月11日的743宗，創疫情爆發以來新高。日本讀賣新聞報道，疫情在7月初仍以首都圈為主，目前已擴散到全日本，不僅東京、大阪等大城市，連愛知縣、福岡縣等人口較少的地方都受牽連。

作為旅遊勝地的沖繩縣不敢鬆懈，原定周三（22日）起在那霸機場實施抗原檢測，勢成日本首例。惟當地媒體報道，當局暫時未準備好唾液抗原測試的用具，故改為其他實時定量聚合酶鏈反應（Real-time Quantitative PCR，簡稱PCR）測試 。

【新冠疫苗】世衛：最快2021年初才推首批

【新冠藥物】治療新轉機？抗炎一氧化氮 SARS也用過

另外，在那霸機場國內線旅客出口附近，2名體溫探測工作人員發現，一名男子經過紅外線探測儀的時候，體溫顯示為「（攝氏）37.5度以上的發熱」。

工作人員隨即攔截該名男子，要求他再量度體溫，但該男子沒有回應，直接離開了。工作人員無奈地說：

「監測器上的那個人是鮮紅色的，應該發燒了。但是我不能強迫他再探熱。對，這很難。」

由於沒有法例強制旅客量體溫，令前線檢疫工作變得更困難。

【新冠疫苗】如何公平分配？專家：成立另一個世衛

【強制戴口罩】英美澳多地早立例 惟專家指難執行

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：韓羚