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【日本疫情】日增981宗確診創新高 沖繩機場發燒旅客逃走

環球社會熱點 21:15 2020/07/23

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【日本疫情】東京增300確診 沖繩機場發燒旅客逃走

日本疫情惡化，周四（23日）新增981宗確診，超過周三（22日）才改寫的759宗，連續兩日創出疫情爆發以來新高。惟當局如常推出刺激國內旅遊的措施「Go To Travel」，不少民眾利用4日連假在國內旅行。沖繩那霸機場嚴陣以待，但最終都被發燒的旅客「逃走」。

其中，東京都周四新增366人確診，為疫情爆發以來最多，累計10,420人確診。日本放送協會（NHK）報道，東京新增確診患者中，包括一名未滿10歲的兒童。

東京都知事小池百合子日前呼籲，東京民眾在4日連假期間不要外出。

【日本疫情】大阪增120確診創新高 兵庫同刷新紀錄

【日本政治】安倍晉三點名 菅義偉為黨總裁接班人

讀賣新聞報道，疫情在7月初仍以首都圈為主，目前已擴散到全日本，不僅東京、大阪等大城市，連愛知縣、福岡縣等人口較少的地方都受牽連。

作為旅遊勝地的沖繩縣不敢鬆懈，原定周三起在那霸機場實施抗原檢測，勢成日本首例。

惟當地媒體報道，當局暫時未準備好唾液抗原測試的用具，故改為其他實時定量聚合酶鏈反應（Real-time Quantitative PCR，簡稱PCR）測試 。

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另外，在那霸機場國內線旅客出口附近，2名體溫探測工作人員發現，一名男子經過紅外線探測儀的時候，體溫顯示為「（攝氏）37.5度以上的發熱」。

工作人員隨即攔截該名男子，要求他再量度體溫，但該男子沒有回應，直接離開了。工作人員無奈地說：

「監測器上的那個人是鮮紅色的，應該發燒了。但是我不能強迫他再探熱。對，這很難。」

由於沒有法例強制旅客量體溫，令前線檢疫工作變得更困難。

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記者：韓羚

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