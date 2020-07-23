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【樓市現象】港島屋苑較保值? 疫市下見真章 昔日新界西「蟹貨盤」樓價已超越港島藍籌

股樓投資 14:16 2020/07/23

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港人的傳統買樓智慧，就是認為「買樓就要買港島樓」，他們都相信港島區樓價高企，有相對較高的保值能力。實際的情況是否如此﹖可看看以下兩個成交個案。

【樓市現象】疫市下業主心荒荒急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好


利嘉閣地產高級分區市務經理彭錦添透露，該行新近促成青衣灝景灣10座低層C室的二手成交個案，單位實用面積約498平方呎，兩房設計，望山景。單位早於今年初以1,000萬元放售，直至近日以960萬元完成交易，當中減價約40萬元或約4%，折合實用面積呎價約19,277元。據悉，原業主於2000年8月，以252.8萬元購入上述單位。持貨約20年至今，現轉手帳面獲利約707.2萬元，物業升值逾2.7倍。彭錦添補充，灝景灣本月暫錄約7宗二手成交個案，平均實用面積呎價約18,185元。

【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區


而港島東的康怡花園也錄得成交，中原地產首席分區經理楊文傑表示，康怡花園N座低層16室，實用面積616平方呎，3房間隔，業主以1,000萬元將單位易手，折合平均實用呎價16,234元。買家屬於上車客，鍾情單位就近地鐵站，交通方便，加上成交價1000萬元內可承造高成數按揭，於是馬上承接。原業主於2009年12月以410萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利590萬元，單位升值144%。楊文傑指，康怡花園7月錄得13宗成交，平均實用呎價17,379元，較上月17,888元下跌超過500元。康怡花園呎價回軟，減價幅度由3至8%，本月錄得5宗1,000萬元或以內3房成交。

【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知


以上兩個屋苑，其中港島東知名藍籌康怡花園鄰近港鐵太古站，交通便利，鄰近也有大型購物商場，雖然樓齡約35年，但仍受不少投資者及用家擁戴，呎價一向十分堅挺。至於在1997年開售的灝景灣，曾一度成為負資產個案滿布之屋苑，屋苑也不算鄰近港鐵青衣站，但屋苑勝在規模大，樓齡也只有22年，較康怡花園「年輕」。

【樓市現象】太古城業主實力有幾強﹖ 全海景戶放租逾一年後才劈價25%租出


若比較以上兩屋苑的呎價，康怡花園1年前的呎價約18,170元水平，現時的呎價約17,379元，按年下跌約4.4%；至於灝景灣1年前的呎價約17,985元，較康怡花園的呎價低，現時呎價反升至約18,185元水平，呎價按年升1.1%，最新錄得的成交呎價更達19,277元，可見灝景灣的呎價已跑嬴康怡花園。

 

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撰文 : 陳詠妍

成交 樓價 商場 康怡花園 灝景灣

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