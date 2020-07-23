【美國大選】瑞銀財管：75%亞洲投資者擬隨大選結果調整投資組合

▲ 瑞銀財富管理調查指，受訪者認為拜登的勝算較高。

美國大選愈益迫近，瑞銀財富管理最新季度的投資者情緒調查結果顯示，全球大多數富裕投資者及企業家均表示，計劃因應美國大選的勝出者而調整其投資組合，而一場競爭激烈的大選，恐引致市場出現更大動盪。

調查發現，全球愈來愈多受訪者（46%）將美國大選視為最大的投資憂慮，三個月前為39%，但看好未來12個月環球經濟的受訪者較3個月前高6個百分點至46%。

55%受訪者指拜登勝算較高

55%受訪者表示拜登在這場大選的勝算較高，而支持特朗普的受訪者比例則為45%。49%拉丁美洲投資者預測特朗普勝出，比例是全球最高；42%瑞士投資者預測特朗普當選，比例是所有地區中最低。

75%亞洲投資者最有可能根據大選後的勝出者來調整其投資組合，相對全球平均值為61%。

瑞銀財富管理投資總監美洲區投資主管 Solita Marcelli 表示，美國大選或會為投資者帶來龐大機遇，並促使投資者對這個全球最大經濟體的政策方向有所了解；無論大選結果如何，對金融市場的最終影響很可能接近中性，惟會經歷一些短暫波動。

亞洲投資者對股市前景最樂觀

相比其他地區，亞洲投資者對未來12個月區內經濟狀況、以及未來6個月區內股票市場最感樂觀，其中60%受訪者表示看好區內經濟及股市，相對全球平均比例分別只有52%及53%。他們亦最傾向根據美國大選的當選者 來調整自己的投資組合，其中75%受訪者表示有此意向，相對全球比例為61%。

隨新冠病毒的疫情影響有所減退，投資者對經濟及股市的樂觀情緒與三個月前同期相比下有升溫的趨勢，由46%升至52%。看好未來6個月區內股市的受訪者比例亦從45%升至53%。

調查於6月底至7月初訪問了14個市場、逾4,000位富裕投資者及企業家。

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