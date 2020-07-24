【槓桿反向A股ETF】南方東英華夏齊推滬深300槓反產品 7233、7333初始投資21億元 7272、7373管理費較低（附產品比較）

證監會今年5月容許ETF發行商推出，追縱A股指數的槓桿及反向產品（俗稱槓桿及反向ETF）。兩大中資背景的ETF發行商南方東英、華夏基金（香港）為首批推出A股槓桿及反向ETF，同樣以滬深300指數為產品基準，南方東英推出7233（槓桿兩倍）、7333（反向1倍），華夏基金（香港）就推出7272（槓桿兩倍）、7373（反向1倍），4款A股槓桿及反向ETF齊於下周一登場。

與追縱港股或其他海外股市的槓桿反向ETF主要分別是，A股反向ETF 最大反向倍數為1倍，與恒指產品可最多反向兩倍不同。

南方東英：料A股槓反產品兩年內升兩倍

南方東英表示，7233和7333成立之初，吸引了合共約2.7億美元（約21億港元）的初始投資。南方東英首席執行官丁晨指，市場需求巨大，對中國A股槓反產品的上市充滿信心，估計在未來1至2年內，A股槓反產品市場規模會是現有恒指槓反產品規模的2至3倍，總規模將超過30億美元（約234億港元）。

另外，其他槓桿反向ETF主要投資交易所掛牌的期貨產品，來達到槓桿、反管倍數目標，因應境外欠缺多款A股指數的期貨產品，證監會限制近期A股槓桿反向ETF 只可投資「掉期（Swap）」產品。

華夏：市場波幅增 利用槓反產品更靈活

華夏基金（香港）ETF 主管諸人進指，槓反產品入場費較低，印花稅又獲豁免，因此愈來愈受到投資者青睞，一旦下半年環球市場波幅增加，不論是零售或機構投資者，均可運用華夏滬深300槓反產品施展靈活的A股投資策略。

發行商要與掉期對手設立合約，較具有中央市場運作的期貨產品，有較大交易對手風險，但追縱指數就不會受制於境外A股期貨較少影響。

以目前產品為例，華夏、南方東英都以行業覆蓋較高的滬深300指數為基準指數，而非在境外市場有期貨產品、成份股集中在金融股的富時A50指數。

A股槓桿兩倍產品 發行商 南方東英 華夏基金（香港） 產品名稱 南方東英滬深300指數 每日槓桿（2x）產品 華夏Direxion滬深300指數每日槓桿（2x）產品 產品編號 7233 7272 追縱指數 滬深300指數 滬深300指數 每手交易單位 100個 100個 入場費 約700港元 約800港元 上市日期 7月27日 投資目標 盡量貼近指數每日表現兩倍（2x）的每日投資業績 管理費 1.6% 0.99% 全年經常性開支比率 1.99% 2% 投資策略 以掉期為基礎的合成模擬策略 以掉期為基礎的合成模擬投資策略

A股反向1倍產品 發行商 南方東英 華夏基金（香港） 產品名稱 南方東英滬深300指數每日反向 （-1x） 產品 華夏Direxion滬深300指數每日反向（-1x）產品 產品編號 7333 7373 追縱指數 滬深300指數 滬深300指數 每手交易單位 100個 100個 入場費 約700港元 約800港元 上市日期 7月27日 投資目標 盡量貼近指數每日表現反向（-1x）的每日投資業績 管理費 1.6% 0.99% 全年經常性開支比率 1.99% 2% 投資策略 以掉期為基礎的合成模擬策略 以掉期為基礎的合成模擬投資策略

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