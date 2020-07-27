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【槓桿反向A股ETF】南方東英華夏推滬深300槓反ETF　7233、7333、7272、7373入場費約800元（附產品比較）

即市財經 13:07 2020/07/27

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證監會今年5月容許ETF發行商推出，追蹤A股指數的槓桿及反向產品（俗稱槓桿及反向ETF）。兩大中資背景的ETF發行商南方東英、華夏基金（香港）為首批推出A股槓桿及反向ETF，同樣以滬深300指數為產品基準，南方東英推出7233（槓桿兩倍）、7333（反向1倍），華夏基金（香港）就推出7272（槓桿兩倍）、7373（反向1倍），4款A股槓桿及反向ETF齊於下周一登場。

港交所 （00388） 對A股槓桿及反向產品首度在香港上市表示歡迎，認為以上產品可為中國A股方向性投資注入新動力。港交所買賣產品主管羅博仁表示，A股槓桿及反向產品在香港上市正值黃金時機，適逢國際資金正加速流入中國股市，港交所滬深港通北向交易的成交額亦屢創新高，反映市場對中國投資的需求不斷提升。

截至中午收市，南方東英旗下7233（槓桿兩倍）午市收報7.77元，7333（反向1倍）報7.735元，以一手100個基金單位計，入場費不足800元。7233成交約2470萬元，7333成交約1300萬元。

華夏基金（香港）推出的7272（槓桿兩倍）新報8.04元，7373（反向1倍）就報7.985，每手交易單位為100個，入場費也約800元。前者成交約175萬元，7373成交約112萬元。

與追蹤港股或其他海外股市的槓桿反向ETF主要分別是，A股反向ETF 最大反向倍數為1倍，與恒指產品可最多反向兩倍不同。

南方東英：料A股槓反產品兩年內升兩倍

南方東英表示，7233和7333成立之初，吸引了合共約2.7億美元（約21億港元）的初始投資。南方東英首席執行官丁晨指，市場需求巨大，對中國A股槓反產品的上市充滿信心，估計在未來1至2年內，A股槓反產品市場規模會是現有恒指槓反產品規模的2至3倍，總規模將超過30億美元（約234億港元）。

另外，其他槓桿反向ETF主要投資交易所掛牌的期貨產品，來達到槓桿、反管倍數目標，因應境外欠缺多款A股指數的期貨產品，證監會限制近期A股槓桿反向ETF 只可投資「掉期（Swap）」產品。

華夏：市場波幅增　利用槓反產品更靈活

華夏基金（香港）ETF 主管諸人進指，槓反產品入場費較低，印花稅又獲豁免，因此愈來愈受到投資者青睞，一旦下半年環球市場波幅增加，不論是零售或機構投資者，均可運用華夏滬深300槓反產品施展靈活的A股投資策略。

發行商要與掉期對手設立合約，較具有中央市場運作的期貨產品，有較大交易對手風險，但追縱指數就不會受制於境外A股期貨較少影響。

以目前產品為例，華夏、南方東英都以行業覆蓋較高的滬深300指數為基準指數，而非在境外市場有期貨產品、成份股集中在金融股的富時A50指數。

A股槓桿兩倍產品
發行商 南方東英 華夏基金（香港）
產品名稱 南方東英滬深300指數 每日槓桿（2x）產品 華夏Direxion滬深300指數每日槓桿（2x）產品
產品編號 7233 7272
追縱指數 滬深300指數 滬深300指數
每手交易單位 100個 100個
入場費 約700港元 約800港元
上市日期 7月27日
投資目標 盡量貼近指數每日表現兩倍（2x）的每日投資業績
管理費 1.6% 0.99%
全年經常性開支比率 1.99% 2%
投資策略 以掉期為基礎的合成模擬策略 以掉期為基礎的合成模擬投資策略

 

A股反向1倍產品
發行商 南方東英 華夏基金（香港）
產品名稱 南方東英滬深300指數每日反向 （-1x） 產品 華夏Direxion滬深300指數每日反向（-1x）產品
產品編號 7333 7373
追縱指數 滬深300指數 滬深300指數
每手交易單位 100個 100個
入場費 約700港元 約800港元
上市日期 7月27日
投資目標 盡量貼近指數每日表現反向（-1x）的每日投資業績
管理費 1.6% 0.99%
全年經常性開支比率 1.99% 2%
投資策略 以掉期為基礎的合成模擬策略 以掉期為基礎的合成模擬投資策略

（第二版：新增港交所評論及各產品上午表現）

相關文章：槓桿反向A股ETF准登場　南方東英：勢受市場歡迎（第二版）

香港股票 A股 ETF 槓桿產品 槓桿ETF 反向ETF 證監會 滬深300指數 華夏基金
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