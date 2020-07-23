報告：中國自動駕駛漸成熟　電動車佔有率全球前五

▲ 自動駕駛汽車測試的城市早在2017年於北京展開，並在去年開始允許載客自動駕駛汽車測試。（法新社資料圖片）

自動駕駛涉及人工智能（AI）、物聯網及5G等技術，各國都有不少科企著力研發。畢馬威發表年度全球報告《自動駕駛汽車成熟度指數》指出，中國內地在自動駕駛汽車相關的行業合作領域，由去年全球排名第十三位躍升至今年首五的位置，而北京更成為在推動自動駕駛汽車發展方面有創新性成就的五大城市之一。



報告評估了30個國家及司法管轄區對採用自動駕駛的成熟度情況和進展，透過28項指標針對自動化汽車的部署及技術創新進行評估與排名。指標劃分成4大範疇，包括政策與法規、技術與創新、基礎建設以及消費者接受程度。30個國家之中，新加坡以25.45分居榜首，其次是荷蘭 （25.22分）和挪威（24.25分），而中國則取得16.42分。此外，中國的電動車於國際市場佔有率維持全球前五名。

政府放寬管制 推動自動駕駛測試

隨著自動駕駛汽車技術發展日漸成熟，報告指大部分國家及地區在過去一年不斷增加對自動駕駛汽車的測試、開發和應用，中國在行業合作方面取得領先。報告舉例指，中國自動駕駛研發商與中國零售商合作，把商業自動駕駛技術應用於專用貨車上，令自動駕駛貨車在倉庫和礦場內行駛及處理貨物運送。

同時，中國汽車科技企業亦正在開發各類傳感器、人工智能演芯片、算法和汽車通訊技術。

畢馬威中國汽車行業主管合夥人Norbert Meyring指，中國政策發展迅速，有助推動自動駕駛技術。「中國已制定數碼運輸建設策略及嶄新的自動駕駛汽車規例，而政府亦放寬管制，讓自動駕駛汽車在更多城市的公路上進行測試。」報告另指，北京早在2017年已成為中國首個准許在公路上進行自動駕駛汽車測試的城市，在去年更開始允許載客自動駕駛汽車測試。

北京盼盡快應用 道路或需再設計

除了北京外，底特律、赫爾辛基、匹茲堡及首爾也被評為推動全球自動駕駛汽車未來發展的五大城市之一。報告分析指，自動駕駛汽車對北京在未來三年的發展「極為重要」，因為中國計劃把自動駕駛汽車應用於多項大型活動，包括北京2022年冬季奧運會及殘疾人奧運會。

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可是，自動駕駛仍存在不同挑戰，如精準的導航地圖及政府政策制定等。報告舉例指，中國有不少道路十分複雜，道路使用者如行人、自行車、電單車及汽車相互穿插，容易產生意外。報告建議，各地政府在高速道路上劃分一條自動駕駛車道，減少意外並有助推動自動駕駛普及化。



責任編輯：楊匡然