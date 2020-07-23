【港股追蹤】學費加好多？　呢隻教育股又創新高

今年在疫市中要搵強勢板塊絕對唔容易，而教育行業正正是當中受到疫情影響較少的一群，故相關股份近月一直反彈。當中睿見教育（06068）昨晚（22日）發自願性公告，公布新學生下個學年的學費和住宿費將會加價，難怪股份近期愈升愈有，今日再創出年內新高，最多升超過15%，截至下午2時，股價報4.43元，升超過12%。

公告指，集團於來屆2020至2021學年，將會增加入讀旗下多間學校的新學生學費及住宿費，增幅介乎9%至38%。投資者正好可以從這些透明度較高的公告中，參透公司往後業績走向，若收生人數與往年相若的話，單是多賺的學費和住宿費，已有機會令業績出現雙位數增長。加上新學年仍未開學，現時屬收生旺季，令行業和股份股價均有炒作。

相關文章:【港股追蹤】唔使一個月升2倍 呢隻股唔易捉

此外，公司上周亦發出公告，計劃於廣東省東莞市，建設一所民辦高等教育學院，主要培訓大專學生以具備該等企業及相關行業所需技能。更分別與哈爾濱工業大學及哈工大大數據集團各自訂立合作協議，設計學院課程及組成教學團隊。

睿見股價從年內低位2.1元，至今已反彈超過1倍，成功衝破去年4月起開始延伸的長期下降軌，走勢開始有突破，現價與2018年高位逾7元，仍有相當距離，現水平整固過後，仍有力再上，值得留意。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！