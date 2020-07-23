【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享）

中美角力突發升溫，美國強硬下令中國駐休斯敦總領事館關閉，加上近期持續在南海施壓、以及就新冠肺炎疫情對中國追責，揭示美國總統特朗普已經放棄3年來「一手軟，一手硬」的做法，撕破「鬥而不破」幻想，全面走向鷹派路線。

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