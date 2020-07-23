  • 35°C
香港時間 : 2020723日 (四) 14:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享）

環球政治 14:12 2020/07/23

分享：

中美角力突發升溫，美國強硬下令中國駐休斯敦總領事館關閉，加上近期持續在南海施壓、以及就新冠肺炎疫情對中國追責，揭示美國總統特朗普已經放棄3年來「一手軟，一手硬」的做法，撕破「鬥而不破」幻想，全面走向鷹派路線。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享）
今日
【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享）
【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享）
今日
【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享）
豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享）
2020/07/22
豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享）
【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享）
今日
【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享）
【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享）
2020/07/21
【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享）

最新專欄文章 更多

【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享）
今日
【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享）
【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享）
今日
【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享）
【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享）
今日
【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享）
【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住
2020/07/22
【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住
【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸
2020/07/22
【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸
政治 外交 中美關係 特朗普 蓬佩奧 巴爾 中美貿易協議 美國 中國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月23日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】申請等至少3個月？英護照署積壓40萬宗申請
【BNO】申請等至少3個月？英護照署積壓40萬宗申請
【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住
【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住
新型冠狀肺炎全球疫情（07月23日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月23日 時間14:00）
北韓千萬人民無飯食 金正恩：食水龜充飢
北韓千萬人民無飯食 金正恩：食水龜充飢
【新冠疫苖】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再
【新冠疫苖】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽