【中美角力分析】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面（訂戶專享） 環球政治 14:12 2020/07/23 分享： 中美角力突發升溫，美國強硬下令中國駐休斯敦總領事館關閉，加上近期持續在南海施壓、以及就新冠肺炎疫情對中國追責，揭示美國總統特朗普已經放棄3年來「一手軟，一手硬」的做法，撕破「鬥而不破」幻想，全面走向鷹派路線。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 今日 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 今日 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 2020/07/22 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 今日 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 2020/07/21 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 今日 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 今日 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 今日 【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 2020/07/22 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 2020/07/22 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 政治 外交 中美關係 特朗普 蓬佩奧 巴爾 中美貿易協議 美國 中國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入