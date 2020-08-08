【中美角力】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面

中美角力突發升溫，美國強硬下令中國駐休斯敦總領事館關閉，加上近期持續在南海施壓、以及就新冠肺炎疫情對中國追責，揭示美國總統特朗普已經放棄3年來「一手軟，一手硬」的做法，撕破「鬥而不破」幻想，全面走向鷹派路線。

劍指中國領館，特朗普不再留情面

華府要員接力上陣，預告對華轉向

定調不能共存，鬥而不破幻想破滅

豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞

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港區國安法掀起的國際爭議未了，中國駐休斯敦總領事館的事件再向半死不活的中美關係「再踩多腳」。美國直指該中國領館為情報中心，下令72小時內關閉，迫得中方人員狼狽燒文件，北京則批評美國橫蠻。

特朗普回應時明言，不排除再要求關閉更多中國領館。話音剛落，中國駐三藩市總領事館又出事，聯邦調查局（FBI）直指領館窩藏一名被美國通緝的現役解放軍人員，或會成為下一間最有可能遭殃的中國領館。

中美之間誰是誰非，恐怕只有掌握相關機密情報的人員才知道，但在外交意義上，領館是相關國家主權象徵，所在地等同領土，而美國接二連三地正面劍指中國領館，足以證明特朗普對中國的打壓幾近不留情面，難怪外界愈來愈憂慮中美斷交。

事態發展無疑是順著華府態度的轉向。特朗普自命談判大師，對中國態度素來都是「一手軟，一手硬」，此時稱中國領導人是朋友，彼時又直斥中國佔美國便宜，要加關稅，但始終還會看重實際商業利益。

近至6月底，特朗普仍然重視維持中美貿易協議，甚至要急不及為幕僚納瓦羅的「協議玩完」說法解畫。

不過，直到早兩周，從白宮國安顧問奧布賴恩、FBI局長雷伊、司法部部長巴爾、以至國務卿蓬佩奧本人相繼出馬，發表針對中國威脅、數算中國不是的演說，就顯明「美國現時是來真的」。

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而且，相關演說的內容並非單純展露敵對思維，當中所涉獵的範疇和論述既廣泛又深入，正正是對外宣布，這是整個華府推動的行動方向。

其中，巴爾的演說大花篇幅斥責美國巨企和荷里活向中國獻媚，大有向美企通牒的意味，撕破它們對中美「鬥而不破」、可以繼續做兩邊生意的幻想。

除了被中方稱為「人類公敵」的蓬佩奧領軍，還加上鷹派中國通的副國安顧問博明（Matt Pottinger），促成了華府的全面轉向。

彭博社引述知情人士指，蓬佩奧團隊的結論是，資本主義的民主美國跟共產主義的獨裁中國（Communist， unelected leadership in China）之間存在根本矛盾，不可能共存。

然而，美國持續施壓，不會使中國屈服。正如已故中共領導人鄧小平翻譯高志凱所言，假如華府有任何人認為施壓就可讓中國屈服，無疑只是癡心妄想。

可以預見，中美關係未來只有轉差，難以好轉，關閉領館不過是中美角力的中途站，進一步矛盾衝突只是時間問題，甚至如特朗普所說的斷交也不再是空談。

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