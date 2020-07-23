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【美股焦點】美企高層沽貨比例30年第3高　或成美股見頂徵兆

即市財經 13:40 2020/07/23

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外電統計不同機構數據，美股高層減持比例遠多於增持，或成美股短線見頂指標。

美股從3月底疫情恐慌中急反彈，納指屢創新高，外電統計數據，美國上市公司高層拋售股份加速，3月抄底入股的企業內部人士，現時轉為沽貨，內部人士賣出相對買入比例，創30年來第3高水平，或成美股見頂指標。

外電引述Washington Service滙合的數據，近1000名美股企業高層，本月出售自己公司的股票，與內部買家的比例達到5比1。標指從3月低位，反彈逾45%，科技股更屢創出新高，加大高層獲利誘因。

InsiderInsights.com數據也顯示，在過去4周，有內部人士沽售股份的企業，較有內部人士買入的企業多出1.86倍，而過去10年美股短期見頂時，相關比例約為2倍。

該機構研究主管Jonathan Moreland表示，指標正發出警告訊號，建議投資者考慮出售獲利豐厚股票，也坦言不太信服市場最近的回升。

另外，據彭博統合數據顯示，企業內部人士上周出售價值5260萬美元（約4.1億港元）的股票，而購買量僅340萬美元（約2652萬港元）。

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