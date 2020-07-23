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意大利邪教組織運作30年 稱帶女教徒「進入奇幻世界」藉機性侵

環球政經 13:42 2020/07/23

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本月20日，意大利警方於北方諾瓦拉省（Novara）破獲由一名77歲男子創立的邪教組織，該組織主要目標為年輕且財力雄厚的女性。該名被捕男子在教派內自稱為「醫生」，涉嫌以「宗教式」洗腦控制年輕富家女，更稱可以帶領女教徒「進入奇幻世界」藉機性侵。

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綜合外媒報導，該名77歲男子主要以舞蹈學校、手工藝品店及出版社等作招徠，吸引富家女中計，再與心理學家合作，看準富家女的情感弱點，再進行洗腦工程。

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與邪教組織接觸後，富家女會被勸喻與家人斷絕關係，或說服家人一同加入邪教組織。邪教教主會向富家女提供住所、安排工作，令他們依賴組織生存，不能脫離，令邪教主可以更容易操控她們的一舉一動。據報，該組織已經運作了30年之久，直至一名前教徒驚覺自己受騙後報警，才揭發整件事的來龍去脈。

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撰文 : 歐高榮

邪教

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