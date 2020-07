【美國疫情】特朗普心急復課 稱放心送兒孫秋天返學校

▲ 美國總統特朗普堅持今年秋天復課,更表示放心讓14歲的幼子巴倫和10名孫兒孫女重返學校。

美國的新冠肺炎疫情持續,但美國總統特朗普堅持今年秋天復課,更表示自己很放心讓14歲的幼子巴倫(Barron Trump)及10名孫兒孫女,於今年秋天重返學校。

美國佛羅里達州、德州等州份是疫情重災區,確診病例仍不斷飆升。特朗普(Donald Trump)希望爭取於今年11月大選中連任,敦促多州復課,希望學生盡快重返校園,可讓家長復工以重啟經濟。

特朗普周三(22日)於白宮疫情記者會上表示,自己很放心(feel comfortable)讓兒子巴倫及一班孫兒孫女返回學校。他指出白宮就秋天復課制定全國策略,只是要視乎各州州長會否執行策略。

特朗普更強調:

我希望看到學校百分百重開,而且我們會安全、謹慎地進行。

(I would like to see the schools open 100 percent. And we’ll do it safely. We’ll do it carefully.)

特朗普又指,兒童不會輕易感染或將病毒傳染給家庭成員,即使感染後的復原能力也較成年人更強。特朗普更指,白宮團隊正就此方向進行研究,將於下周進行報告。

美國洛杉磯、聖地亞哥、亞特蘭大等地都計劃於新學年改為全面網上授課,芝加哥、紐約市等地區也宣布同時進行網上及校園實體授課。

但特朗普堅稱,德國、丹麥、挪威等國家都已重開學校,卻未有於校園爆發大規模疫情,認為美國秋天復課並無問題。特朗普更提出民主黨人認為於11月大選前復課將不利其選情,出於政治原因阻止復課。

