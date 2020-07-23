【美國疫情】特朗普心急復課 稱放心送兒孫秋天返學校

▲ 美國總統特朗普堅持今年秋天復課，更表示放心讓14歲的幼子巴倫和10名孫兒孫女重返學校。

美國的新冠肺炎疫情持續，但美國總統特朗普堅持今年秋天復課，更表示自己很放心讓14歲的幼子巴倫（Barron Trump）及10名孫兒孫女，於今年秋天重返學校。

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美國佛羅里達州、德州等州份是疫情重災區，確診病例仍不斷飆升。特朗普（Donald Trump）希望爭取於今年11月大選中連任，敦促多州復課，希望學生盡快重返校園，可讓家長復工以重啟經濟。

特朗普周三（22日）於白宮疫情記者會上表示，自己很放心（feel comfortable）讓兒子巴倫及一班孫兒孫女返回學校。他指出白宮就秋天復課制定全國策略，只是要視乎各州州長會否執行策略。

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特朗普更強調：

我希望看到學校百分百重開，而且我們會安全、謹慎地進行。

（I would like to see the schools open 100 percent. And we’ll do it safely. We’ll do it carefully.）

特朗普又指，兒童不會輕易感染或將病毒傳染給家庭成員，即使感染後的復原能力也較成年人更強。特朗普更指，白宮團隊正就此方向進行研究，將於下周進行報告。

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美國洛杉磯、聖地亞哥、亞特蘭大等地都計劃於新學年改為全面網上授課，芝加哥、紐約市等地區也宣布同時進行網上及校園實體授課。

但特朗普堅稱，德國、丹麥、挪威等國家都已重開學校，卻未有於校園爆發大規模疫情，認為美國秋天復課並無問題。特朗普更提出民主黨人認為於11月大選前復課將不利其選情，出於政治原因阻止復課。

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責任編輯：何穎兒