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【強制戴口罩】特朗普不戴口罩涉違規 華盛頓市政府照調查

環球社會熱點 13:34 2020/07/23

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新型冠狀病毒疫情持續，美國首都華盛頓為加強防疫，已實施口罩令。惟總統特朗普日前於當地，在他旗下一間酒店與黨友會面時，被發現未有戴口罩，疑違反口罩令，市政府介入調查。

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特朗普（Donald Trump）周一在華盛頓的特朗普國際酒店（Trump International Hotel）與參選國會的共和黨24歲新星考索恩（Madison Cawthorn）會面，期間沒有戴口罩。按市政府規定，在酒店大堂及公共範圍，須戴口罩及保持社交距離，特朗普涉嫌違規。

美國廣播公司（ABC）報道，酒店違例情況嚴重，上周六酒店內舉行生日派對，相關Facebook活動邀請描述寫明不准戴口罩（NO MASKS ALLOWED）。

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市政府有關部門周三派員到華盛頓酒店視察，期間未發現酒店職員及客人無戴口罩，當局強調會持續監察。市政府人員只在當場發現有人違例情況下，才能開罰單或發警告。

與此同時，民主黨籍的華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）周三簽署行政命令，進一步收緊口罩令，強制所有居民只要離開寓所範圍，必須戴口罩，否則可被罰款最高1000美元。

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鮑澤解釋新政策時稱，只要離開住所，就要戴口罩，包括在餐廳點餐時、等巴士、或在開放式辦公室。

華盛頓疫情相當嚴重，周三新增102宗確診，是6月4日以來新高，當地人口僅約70萬，累計確診個案數目高達1.16萬宗。

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責任編輯：文青青

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