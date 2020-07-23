【人才管理】疫情歧視夾擊　巨企思科應對有法

▲ 新冠肺炎疫情肆虐，在家工作成為主流，永遠在家工作（Work From Home Forever）在未來或許成為現實。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情令環球經濟、社會重創，美國社會畫情況更讓人憂心，再加上近月種族歧視問題發酵，美國企業管理層面臨內憂外患夾攻擊。

國際科技巨企思科（Cisco）執行副總裁兼人力資源總監Francine Katsoudas接受本報訪問時表示，疫情初期，公司已當機立斷指示員工遙距工作，期間除了加強員工間的溝通，更為員工提供醫生顧問遙距支援。

管理員工心理健康更重要

當面對困境，員工必定會向公司諮詢，Francine指出，公司有義務即時向員工提供各種資訊與支援。「疫情初期，我們讓員工在家工作，此外更安排醫生為員工提供醫療與防疫資訊，除了一般醫療健康諮詢，更有心理醫生參與，為員工提供心理輔導，最重要是讓員工能安下心來。」

▲ 疫情下，在家工作成為主流，但工作與休息的界線則變得模糊。（法新社圖片）

Francine透露，疫情雖然持續，但某些工作崗位員工仍需到實驗室等場地上班。「為了避免人群聚集，保持社交距離，我們將外出到實驗室等場地工作的員工數目，限制至僅佔全公司的15%。」她解釋，隨著公司清潔及消毒，往後會逐漸調整員工上班數目。

疫情初期，環球口罩荒，員工健康或面對風險，Francine憶述，當時購買醫療裝備固然艱辛，但更困難的是如何令帶領團隊的主管改變思維。「我們花了不少時間與主管們解釋，如何為下屬員工提供靈活的工作安排，因為每個員工情況都不一樣，有些要照顧孩子，有些則要照顧父母，主管必須體諒員工的彈性工作安排。」

在家工作工時 需適當平衡

疫情下，在家工作成為主流，但工作與休息的界線則變得模糊。Francine亦同意，員工在家工作，要視像開會的仍然在開會，回覆電郵等各種工作，變得無日無之。「但不能因此而忘記了家庭與休息，因此我們亦推行『A Day for Me』計劃，希望員工可以照料自己心理健康。」據了解，早前思科就向員工發信，希望員工將5月22日定為休息日，讓員工暫停工作，照顧好自己的心理健康。

▲ 思科（Cisco）執行副總裁兼人力資源總監Francine Katsoudas表示，新冠肺炎疫情下，員工在家工作，讓工作與休息的界線變得模糊，思科就推行「A Day For Me」計劃，讓員工適當地停下工作，照顧好自己的心理及生理健康。（受訪者提供圖片）

近月美國種族歧視議題再度引起關注，Francine指出，思科一向致力解決種族及性別歧視問題。「目前管理層男女比例均衡對半，而公司亦有規例，員工晉升機會均等，不限種族與性別。」資料顯示，思科管理層團隊中，有6成為白人，逾兩成為亞裔，其他則為西班牙裔及拉丁裔。此外，思科在2017年已為員工成立基金Fighting Racism and Discrimination Fund，期望建立一個多元、開放的環境給員工抒發意見。

科技方案 助人才招聘

為了建立一個無歧視的公司環境，科技或許能夠發揮作用。國際科技巨企思科（Cisco）就有一套融入科技的人才管理方案「Diverse Talent Accelerators（DTA）」。據了解，該公司的管理層團隊就有包容性員工行動計劃（Inclusive Workforce Action Plans），而當中就就是使用DTA的各種功能，令公司的團隊種族、性別更多元，以更好地為各職位尋覓合適的人員。

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目前已逾14000個思科的部門主管及人力資源同事使用該方案。該方案的功能包括：Smart Start功能，確保在編寫招聘廣告沒有偏見與歧視元素存在；而Smart Select功能，就可以將面試官組成不同小組以減少偏見，確保求職者面試時得到公平對待。

記者：李彥煒