【科網狂潮】微軟Tesla業績交到數 本港科技股炒風料持續

昨日港股尾市急挫，尤其是科技股現大幅回吐。不過隔夜美股兩大科企微軟（Microsoft）及特斯拉（Tesla）交出勝預期的業績，部份消除市場對科企業績的憂慮，今日本港股科技股遍回穩，預期本港科技股炒風料可持續。

本港科技股於本周迎來大上大落，受惠有「港版納指」之稱的恒生科技指數推出，本港科技股於周二全綫高漲。惟到周三尾市，受累中美關係惡化的消息，科技股隨大市急回吐。本港科技股突如其來的大波動，主要是由於股價持續急漲後，市場憂疫情對宅經濟的利好已消化，科技股炒風恐退潮。

本港科技股本周現大起大落

事實上，美股影視串流平台龍頭Netflix就因為季績遜預期及預期的上客量遜色，而令上周五股價急挫逾6%。

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正當市場憂慮科技巨企季績會拖累股價，微軟及Tesla交出勝預期的成績表。微軟截至6月底的第四季度業績中，錄得破紀錄的季度收入達380.3億美元，按年增13%，勝市場預期，主要受惠雲業務貢獻。

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另邊廂，Tesla連續4個季度錄得盈利，上季盈利1.04億美元。集團連續四個季度實現盈利，意味着有望被納入標普500指數。消息刺激Tesla股價於場外急升4%。

「港版納指」推出 料利好科技板塊

微軟及Tesla的業績反映科企的營運未至於全綫轉壞，反而仍見增長，這消除市場對科技業績的部分憂慮。其他美股科企巨頭下周陸續放榜，下周三會有Facebook，其後會迎來「超級星期四」，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）及Google母公司Alphabet會同日放榜。更多的科企放榜後，料對科技股往後的走勢有更清晰的啟示。

至於本港股科技股，除受美股科技股的影響，大行亦看好恒生科技指數對板塊的利好，大摩認為因為基於指數基金及衍生產品可以吸引更多投資者及流動性。花旗則認為，恒生科技指數未來可吸引更多高質量的中國科技公司來本港掛牌上市。這意味收本港科技股炒風料可持續。

責任編輯：錢家鋒

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