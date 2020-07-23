【異動股】啤酒股受捧　華潤啤酒、青啤升逾6%

▲ 花旗發報告，重申潤啤「買入」評級，升目標29.6%至60.8元。

啤酒股受捧，華潤啤酒 （00291） 最新升6.6%、青啤 （00168） 亦升6.6%，最新報70.65元、百威一亞太 （01876） 現升3.8%，報24.4元。

花旗發報告，重申潤啤「買入」評級，升目標29.6%至60.8元。花旗預計，潤啤上半年核心稅前溢利及核心淨利將會上升2%。對比今年1月至2月稅前溢利按年跌42%，料潤啤今年第二季銷量可錄低雙位數字的增長。花旗又料，潤啤上半年毛利率提升至150個基點，主要受惠於成本減省、來自高毛利率的喜力業務貢獻等。

高盛發表研究報告指，中國啤酒業於第二季見強勁復甦，包括需求增加，以及銷售渠道為夏季作出補貨，但夜場及一些商端餐廳仍未見覆蘇。該行上調行業2020至22年每股盈利預測0-9%。高盛看好潤啤及百威亞太，目標價分別53元及26元，予「買入」評級；而青島啤為「中性」，目標價為55.3港元。

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